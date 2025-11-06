Försäljare inom bemanning av IT-tjänster
Grit Academy AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-11-06
Vi söker: Försäljare inom bemanning av IT-tjänster Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Vi är ett stabilt och väletablerat bolag med stark ekonomi och god tillväxt. Nu tar vi nästa steg och startar ett nytt affärsområde inom IT-bemanning, med fokus på att matcha skickliga programmerare och utvecklare med spännande företag i hela Sverige.
Vi har lång erfarenhet av relationsbaserad B2B-försäljning av konsulter, och tar nu med oss den kompetensen in i ett nytt område. Här får du möjlighet att arbeta i ett företag där du kan växa och utvecklas - kanske blir du vår framtida säljchef när affärsområdet växer.
Rollen
Som försäljare inom IT-bemanning ansvarar du för att bygga upp och utveckla affärsområdet genom aktiv nykundsbearbetning och långsiktig relationsförsäljning. Du kommer att:
Identifiera och kontakta potentiella kunder inom IT-sektorn
Arbeta med nykundsbearbetning, från bokning till att stänga affären
Bygga långsiktiga relationer och skapa återkommande affärer
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning gärna inom bemanningstjänster
Har erfarenhet av aktiv nykundsbearbetning och trivs med att skapa nya affärer
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom konsultverksamhet eller tjänsteförsäljning
Har erfarenhet från IT-branschen - det är ett stort plus
Trivs med att arbeta självständigt och resultatinriktat
Är nyfiken på teknik och vill förstå kundernas behov på djupet
Motiveras av att bygga något nytt och vill ta nästa steg i karriären
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt bolag med framtidstro
Möjlighet att växa tillsammans med bolaget och på sikt ta en ledande roll för affärsområdet
Konkurrenskraftig lön och bonusmodell kopplad till försäljningsresultat
Stöd från ett engagerat team och en kultur som uppmuntrar initiativ och utvecklingSå ansöker du
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till hr@gritacademy.se
. Ange referensen Företagssäljare bemmaning i din ansökan.
För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen är du välkommen att maila vår rekryteringsansvarig på hr@gritacademy.se
Vi gör ett löpande urval så vänta inte med att ansöka. Eftersom urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: hr@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Företagssäljare bemmaning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636)
Ledebursgatan 5 (visa karta
