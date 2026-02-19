Forma Malmö stads fritidsgårdar som sektionschef
2026-02-19
Trivs du nära verksamheten och leder med både hjärta och hjärna? Nu söker vi en sektionschef som vill leda, inspirera och skapa förutsättningar för våra fritidsledare och verksamheter att utvecklas - utifrån varje områdes unika behov och förutsättningar. Hos Malmös fritidsgårdar bidrar du till en meningsfull fritid, tryggare uppväxtvillkor, starkare gemenskap och framtidstro för barn och unga.
Ledningsgruppen för Malmös fritidsgårdar utökas till nio sektionschefer för att ge bättre arbetsförhållanden och stärka chefers möjlighet att göra skillnad - för medarbetare och unga. Därför söker vi dig som vill leda den nya sektionen, som består av två verksamheter; Bunkeflostrand och City, och som vill vara en del av enhetens ledningsgrupp. Du skapar riktning, struktur och trygghet för medarbetare och inspirerar till och ger utrymme för lokalt anpassade arbetssätt. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef har du fullt ansvar för sektionens verksamhet, arbetsmiljö, personal och ekonomi. I enlighet med detta ansvar leder, organiserar och utvecklar du dina medarbetare och verksamheter utifrån enhetens uppdrag och mål och de lokala förutsättningarna och behoven.
Som sektionschef motiverar och förser du medarbetarna med de förutsättningar och befogenheter som krävs för att nå verksamheternas mål och arbeta enligt uppdraget. Tillsammans med dina medarbetare planerar och strukturerar du verksamheten utifrån de behov som ni identifierar i, och tillsammans med, målgruppen och samhället. Vidare skapar och underhåller du goda relationer till andra verksamheter inom fritidsförvaltningen, skola, socialtjänst, civilsamhället och polis.
I rollen som sektionschef representerar och ansvarar du för dina verksamheter men du är även en del av enhetens ledningsgrupp, med övriga sektionschefer och enhetschef. Tillsammans tar vi gemensamt ansvar för att utveckla och leda enheten och se till att helheten fungerar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp inom samhällsvetenskaplig inriktning. Alternativt har du en annan utbildningsbakgrund kombinerat med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Har minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete inom ungdomsverksamhet.
• Har erfarenhet av att leda personal och/eller arbetsgrupper.
• Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
• God administrativ förmåga samt god vana att arbeta med dator som verktyg. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt lyckas i uppdraget. Vi söker dig som har god förmåga att skapa relation, vill och kan skapa konstruktiva och varaktiga samarbeten där ditt ledarskap bygger på tillit och tydlighet. Du är mål- och resultatorienterad med stor kapacitet att strukturera dina arbetsuppgifter. Du är bra på att motivera och engagera medarbetare, har en god samarbetsförmåga och skapar delaktighet i arbetsgruppen. Du har ett naturligt helhetsperspektiv när du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut och är ekonomisk medveten och ansvarstagande kring budgethantering. Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för öppen ungdomsverksamhet och som bidrar till en trygg, meningsfull och utvecklande miljö för unga.
Det är meriterande om du:
• Har genomgått ledarskapsutbildning som gett dig kunskaper i ledarskapets roll, strategisk styrning och utveckling av arbetsgrupper.
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta i en chefsroll, där du haft ansvar för personal, verksamhet och ekonomi alternativt annan arbetsgivarerfarenhet.
Övrig information:
Den första intervjuomgången kommer att genomföras 23-24 mars och uppföljningsintervjuer den 7 april.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Dina verksamheter
City utgår från en modern och inkluderande fritidsgårdslokal mitt i Malmö och har fokus på trygghet, delaktighet och kreativitet. Verksamheten arbetar extra för HBTQI+ och gymnasieungdomar.
Bunkeflostrand flyttar under våren och kommer utgå från unika lokaler på Skånegården, ett anrikt 1600-talshus med stor innergård. Bunkeflostrand har ett stort fokus på friluftsliv, lägerverksamhet och kreativa aktiviteter.
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Fritidsgårdsverksamhetens mål är att skapa en trygg och inkluderande miljö där barn och unga kan ha en meningsfull fritid. Vi arbetar för att ge alla en plats där de kan utvecklas, känna gemenskap, trygghet och ha möjlighet att påverka sin fritid. För att göra detta har vi ett flexibelt arbetssätt och verksamheten består av öppen- och gruppverksamheter samt uppsökande/mobilt arbete i skolor och på andra platser. Malmös fritidsgårdar skapar platser där unga får stöd, blir sedda och hörda. Vi möter och engagerar unga på deras egna villkor genom att bygga långsiktiga relationer. Fritidsgårdsenheten består av enhetschef, nio sektionschefer och fritidsgårsdsverksamheter runt om i Malmö. Verksamheterna riktar sig till barn och unga i årskurs 4 till sista året i gymnasiet.
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen omfattar stadens fritidsgårdsverksamheter, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
