Företagssköterska
Nu finns chansen att söka tjänst som företagssköterska och bli en del av teamet i Stockholm
Våra enheter finns i Stockholm city, Kista, Solna och Globen. Teamen på enheterna består av läkare, psykologer, beteendevetare, sjuksköterskor, case-managers och organisationspsykologer. Inom regionen arbetare även arbetsmiljöingenjörer, ergonomer och fysioterapeuter. Nu behöver vi utöka antalet sjuksköterskor och ser därför fram emot att välkomna en till person till regionen. Rollen innebär tjänstgöring på alla enheter beroende på kunduppdrag.
I rollen som Företagssköterska så jobbar du med hälsofrämjande arbete på individ och gruppnivå i form av bland annat:
- Hälsoundersökningar
- Medicinska kontroller
- Provtagningar
- Vaccinationer
- Alkohol- och drogtester
- Hälsocoachning/Livsstilrådgivning
- Utbildningar
- Planera och administrera hälsoprojekt och gruppinsatser
- Kontaktperson till kunder där du bland annat tar hand om inkommande uppdrag samt står för rådgivning till kund och beställande chefer.
Vi söker dig som
- Har ett intresse för förebyggande hälsoarbete och vill bidra till bättre folkhälsa i Sverige.
- Är driven, kreativ och lyhörd med en helhetssyn och en förmåga att se sambandet mellan arbete och livssituation.
- Är trygg i din sjuksköterskeroll och att göra egna hälsobedömningar utifrån din kompetens.
- Är van att ta eget ansvar och arbeta på egen hand likväl som du besitter en social kompetens och är en god lagspelare
- Arbetar noggrant, strukturerat och är en god kommunikatör.
- Är målmedveten och motiveras av att se konkreta resultat samt driva arbete och affär framåt vilket innebär att du förutom att se till den enskilda individen kan arbeta målinriktat och med en helhetssyn.
Vi erbjuder dig:
- Kollektivavtal med tjänstepension och bra förmåner inklusive friskvårdsbidrag.
- Goda möjligheter till kompetensutveckling internt- och externt.
- 6 veckors semester
- Kontorstider 8-17, inga kvällar, helger eller nätter.
- Ett spännande och utvecklande arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad
- Möjlighet att bli del av ett kompetent team med driv som jobbar med och för varandra.
Omfattning:
Tillsvidareanställning 100 % eller enligt överenskommelse.
Anställningen innebär tjänstgöring på alla våra enheter i Region Stockholm
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Publiceringsdatum 2026-03-30
Vi söker Leg. Sjuksköterska med:
- Minst 2 års yrkeserfarenhet.
- Goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift
- Goda IT-kunskaper
Meriterande:
- Företagssköterskeutbildning
- Erfarenhet av arbete i företagshälsovård, privat verksamhet eller liknande uppdrag.
- Annan kompletterande utbildning eller specialist av relevans t.ex. distriktssköterska, hälsoutvecklare, personlig tränare etc.
- Vana av mottagningsarbete
- Erfarenhet av MI-samtal
- HLR-Instruktör
- Intresse/erfarenhet av att arbeta med riskbruk och/eller skadligt bruk
- Erfarenhet av: drogtester i arbetslivet, konditionstest enl. Ekblom-Bak, Hälsoprofilsbedömningar, 15-metoden, tobaksavvänjning.
Stor vikt läggs dock på personliga egenskaper och att hitta rätt person till teamet. Hos oss får du möjlighet att bygga på din kompetens och utvecklas i rollen.
Har du frågor om tjänsten så är du varmt välkommen att höra av dig via mail till kontaktperson nedan.
Välkommen med din ansökan!
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-09-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Svenska AB
(org.nr 556511-2058), https://feelgood.se/
