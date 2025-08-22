Företagssäljare till Motonet Jönköping
2025-08-22
Brinner du för försäljning, struktur och kundservice? Har du erfarenhet av B2B inom automotive och/eller reservdelar? Då är det här jobbet för dig! Vi söker nu dig som vill arbeta inom rollen som företagssäljare för vår B2B avdelning, Motonet PRO i Jönköping!
Vad söker vi i dig?
Erfarenhet av företagsförsäljning
Erfarenhet av eller ett intresse för försäljning av reservdelar, tekniska produkter eller liknande
Du är flytande i svenska i både tal och skrift samt har god förståelse för engelska i tal och skrift
Att du har B-körkort.
Som person har du ett kommersiellt och resultatinriktat tänkande
Du är kommunikativt skicklig, självgående, strukturerad, noggrann och serviceinriktad.
Rollen som företagssäljare
Motonet PRO är ett viktigt tillväxtprojekt hos oss, med målet att vara en modern och kundorienterad partner för företagskunder. Motonet PRO levererar helhetslösningar till företagskunder inom bilverkstäder, fordonshandel, byggnation, renovering, fastighetsunderhåll, VVS, elektroteknik, jord- och skogsbruk.
I rollen som företagsförsäljare kommer du att ansvara för:
Kundtjänst och försäljningsarbete i flera kanaler
Kundbearbetning från kontoret samt uppsökande av nya kunder
Kontakt med befintliga och nya kunder
Inmatning av beställningar i systemet
Öppnande och administrerande av företagskonton och kundnätverk
Övervakning och samordning av in och utgående beställningar
Administrera beställningar samt jobba kort- och långsiktigt för förbättrade resultat
Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som drivs av den familjeägda och nästan 60 år gamla koncernen Broman Group. Motonet är kollektivavtalsanslutna genom Svensk Handel vlket betyer att lönen sätts utifrån branschvana och de nivåer som finns i kollektivavtalet.
Andra förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Månatlig bonus
En möjlighet att få vara med på Motonets uppbyggnation i Sverige
Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 14 september och vi kommer att hantera ansökningarna löpande. Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryterande chef Jenny Lycke, jenny.lycke@motonet.se
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
