Företagsläkare sökes till vår företagshälsovård i Falun
Vi söker dig som är företagsläkare och vill arbeta inom företagshälsovård, gärna i kombination med annan klinisk verksamhet eller eget uppdrag.
Hos oss erbjuds du ett varierat och självständigt arbete med stor flexibilitet och goda möjligheter att påverka dina arbetstider.
Det finns även möjlighet att arbeta vid våra övriga mottagningar i Västerås och Uppsala.
Vår företagshälsovård riktar sig främst till små och medelstora företag med 1-250 anställda. Vi arbetar med både upphandlade uppdrag och direktavtal med våra kunder.
Kontakta Sofia Nilsson för mer information.sofia.nilsson@stockrosen.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Mottagning Bergmästaren AB
(org.nr 556577-1432), https://www.mottagningbergmastaren.se
791 40 FALUN Jobbnummer
9789924