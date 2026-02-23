Föreståndare till Ungdomshem Väst HVB
2026-02-23
Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Driv en verksamhet som gör skillnad på riktigt!
Ungdomshem Väst HVB söker ny föreståndare.
Ungdomshem väst HVB har 6 platser för unga pojkar 13-19 år med normbrytande beteenden
Är du en trygg ledare som vill driva en verksamhet som gör skillnad på riktigt? Vi söker en föreståndare som vill utveckla vår 10-åriga verksamhet och driva arbetet framåt i arbetet med unga pojkar med normbrytande beteenden. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du har stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten framåt. Vi söker dig som har ett stort eget driv och är duktig på att arbetsleda. Du bör trivas med att skapa struktur och motivation, hos såväl personal som hos de unga.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en heltidsanställning som inleds med sex månaders provanställning. Som föreståndare förväntas du vara närvarande i den dagliga driften under vardagar. Så ansöker du
Vi genomför löpande urval, vilket innebär att vi kallar till intervjuer fortlöpande under ansökningstiden. För att säkerställa att din ansökan beaktas i tidig fas, rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ansvarsområden
Din roll som föreståndare
Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten både operativt och strategiskt. Du är närvarande i den dagliga driften, guidar personalen i behandlingsarbetet och säkerställer att vi håller högsta kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning. Du kommer att ha ett nära samarbete med verksamhetens VD som är den som har arbetsmiljöansvar i verksamheten. Du kommer också att samarbeta med företagets verksamhetsutvecklare i pedagogiska och kvalitetsutvecklande frågor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ledarskap: Leda, motivera och utveckla personalgruppen genom ett tydligt och närvarande ledarskap.
Behandlingsansvar: Matcha rätt klienter vid förfrågningar, tolka socialtjänstens vårdplaner och omsätta dem till praktisk behandling. Du följer upp ungdomarnas utveckling och säkerställer att målen nås.
Kvalitet & Myndighetskontakt: Ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentation enligt SOL.
Samverkan & Beläggning: Upprätthålla goda relationer med socialtjänsten och aktivt arbeta för att säkerställa en god beläggning genom professionell kontakt med våra uppdragsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen och har haft en arbetsledande position inom socialt arbete. Du ska vara en trygg och tydlig ledare med ett stort engagemang för målgruppen. Du har förmågan att stå stadigt även i utmanande situationer och har en djup förståelse för problematiken kring ungdomskriminalitet, utmanande och utagerande beteenden samt riskfyllda miljöer. Du har en god förmåga att skapa relationer. Om företaget
Ungdomshem Väst
Ungdomshem Väst är ett litet företag som idag har två verksamheter, ett HVB för pojkar 13-19 år med 6 platser samt en stödboendeverksamhet för unga 16-20, 9 platser.
Verksamheten startade 2016 som HVB för ensamkommande pojkar med utåtagerande problematik. Verksamheten har bedrivits enligt nuvarande tillstånd sedan 2018.
Vi är en liten och personlig verksamhet som under åren haft låg personalomsättning. Vårt mål är att bedriva vård på ett individanpassat sätt och att skapa en så familjär miljö som det går på ett HVB hem. I personalgruppen finns lång och bred erfarenhet av arbete med målgruppen.
Det dagliga arbetet utgår ifrån en miljöterapeutisk grund. Metoderna som används i verksamheten är Repulse samt KSL. Vi tror mycket på fysiskt aktivitet och aktiv fritid därför uppmuntrar vi genom vår dagliga struktur till aktiviteter utanför boendet.
Vi tackar på förhand för att endast ta emot ansökningar från personer med socionomexamen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett heltidsjobb.
