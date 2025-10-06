Föreståndare till Skållegården HVB
2025-10-06
Om jobbet
Skållegården riktar sig till barn och ungdomar mellan 12-16 år. Målgruppen är flickor och pojkar som bland annat kan befinna sig i olämpliga miljöer och som har ett normbrytande beteende, ofta i kombination med en NPF-diagnos, vilket kan ta sig i uttryck genom låg impulskontroll, utmanande beteenden, isolering, brister i sociala färdigheter, relationsproblematik eller en hög skolfrånvaro.
Skållegården är beläget i ett lugnt område på landet med stor trädgård för utelek. Verksamheten är uppbyggd så att varje barn och ungdom har sitt eget individuella anpassade schema. Vi strävar efter att vara en verksamhet som ger det lilla extra, som är närvarande med stor omtanke och där vi skapar förutsägbarhet och trygghet i barnen/den unges vardag.
Målet med behandlingen på Skållegården är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i det psykiska och fysiska måendet. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barnet/den unge där delar i livet som skola, fritid och sociala relationer ingår.
Metoder och förhållningssätt i verksamheten:
Verksamheten har sin grund i KBT (kognitiv beteendeterapi) och tydliggörande pedagogik.
Andra metoder och förhållningssätt i verksamheten är: MI (motiverande intervju och motiverande samtal vid förändring), Bemötande vid kris och trauman, AKK (alternativ kompletterande kommunikation), LAB (lågaffektivt bemötande).Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Skållegården HVB söker en trygg och engagerad föreståndare på heltid. Du har det övergripande ansvaret för verksamheten, personalen och klienterna. Tjänsten är schemalagd och innefattar både dag-, kvälls- och helgpass. Du arbetar nära verksamhetens samordnare för att säkerställa kvalitet, struktur och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla verksamheten i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.
Personalansvar: handledning, schema, rekrytering och kompetensutveckling.
Samarbete med samordnare kring den dagliga driften.
Säkerställa dokumentation, samordning av vårdinsatser samt goda kontakter med placerande kommuner och andra aktörer.
Ekonomiskt ansvar och systematiskt kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning enligt IVO:s krav.
Erfarenhet av arbete inom HVB eller liknande verksamhet.
Dokumenterad ledarerfarenhet.
God kännedom om socialtjänstlagen och HVB-verksamhetens regelverk.
Strukturerad, lösningsfokuserad och med god samarbetsförmåga.
B-körkort.
Meriterande
Vidareutbildning inom ledarskap eller behandlingsmetodik.
Erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta livssituationer.
Vi erbjuder
En meningsfull och varierad tjänst där du får göra skillnad.
Engagerade kollegor och nära samarbete med huvudman och samordnare.
Goda möjligheter till kompetensutveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amov Rehabcenter AB
(org.nr 559369-3236), https://www.skallegarden.se/
Skållerud 2 (visa karta
)
464 40 ÅSENSBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skållegården HVB Jobbnummer
9541798