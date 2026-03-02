Föreståndare Spektrum Hvb
2026-03-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spektrum Sverige AB i Malmö
Vill du göra skillnad för ungdomar i behov av stöd och vägledning? Har du en förståelse för normkritik, HBTQ+ frågor och de utmaningar som kan uppstå kring minoritetsstress? Då kan du vara den vi söker!
Spektrum HVB är ett tryggt och inkluderande hem för ungdomar i behov av stöd i sin utveckling. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv med ett särskilt fokus på HBTQ+ frågor och bemöter varje individ utifrån deras unika behov. Vår verksamhet präglas av respekt, struktur och en tydlig tro på varje ungdoms potential att skapa en stabil framtid.Om tjänsten
Vi söker nu en föreståndare till vårt HVB. Arbetet innebär stort ansvar för ungdomarnas vardagliga stöd, trygghet och utveckling. Som föreståndare hos oss leder du en del av ett team där du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och externa aktörer.
Arbetsuppgifter - Föreståndare HVB
Ansvara för den dagliga driften av verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och tillstånd från IVO
Säkerställa att verksamheten bedrivs med hög kvalitet utifrån HVB-hemmets värdegrund och behandlingsinriktning
Leda, handleda och arbetsleda personalgruppen
Ansvara för personalplanering, rekrytering och kompetensutveckling
Säkerställa att arbetet sker utifrån ett normkritiskt och HBTQ+ inkluderande förhållningssätt
Ansvara för ungdomarnas vård- och behandlingsinsatser samt uppföljning av genomförandeplaner
Ha övergripande ansvar för dokumentation enligt SoL och gällande regelverk
Samverka med socialtjänst, vårdnadshavare, skola, hälso- och sjukvård samt andra externa aktörer
Ansvara för arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete
Säkerställa rutiner kring säkerhet, riskhantering och avvikelsehantering
Delta i verksamhetsutveckling samt implementering av metoder och arbetssätt
Ansvara för att verksamheten arbetar utifrån ett tryggt, strukturerat och utvecklingsfrämjande förhållningssätt
Kvalifikationer / Krav
Relevant högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom HVB-verksamhet eller annan heldygnsvård
Erfarenhet av arbetsledning eller chefsroll är meriterande
God kunskap om Socialtjänstlagen (SoL), LVU samt IVO:s föreskrifter och krav
Erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
God förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsfokuserat
Erfarenhet av arbete med normkritik och HBTQ+ frågor är starkt meriterande
God dokumentationsvana och administrativ förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Trygg och tydlig ledare med god samarbetsförmåga
Engagerad och relationsskapande
Ansvarsfull med hög integritet
Förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer
Flexibel och utvecklingsorienterad
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för unga människor.
En inkluderande och utvecklande arbetsplats med engagerade kollegor.
Handledning, fortbildning och möjlighet att påverka verksamheten.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till christian@spektrum.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: christian@spektrum.se
