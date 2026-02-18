Föreståndare inom LSS
Jobbet.se Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2026-02-18
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Enköping
, Knivsta
, Västerås
, Heby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du leda med både hjärta och struktur? Vi söker nu en engagerad och trygg föreståndare till vår LSS-verksamhet. Hos oss får du en central roll i att säkerställa hög kvalitet, god arbetsmiljö och ett meningsfullt stöd för de personer vi finns till för.
Om verksamheten
Verksamheten, som är belägen i centrala Enköping, bedrivs enligt LSS och riktar sig till personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin vardag. Vårt arbete genomsyras av respekt, delaktighet och individens rätt till självbestämmande.
Läs mer om Villbergagruppen och vår LSS verksamhet här: https://www.jobbet.se/lediga-jobb/villbergagruppen-ab/forestandare-inom-lss/cmlp8sao8001lvmnokdx9m4g6Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamheten, vilket bland annat innebär att du:
Leder, planerar och utvecklar verksamheten enligt gällande lagstiftning (LSS, SoL, HSL)
Har personalansvar, inklusive arbetsledning, rekrytering och kompetensutveckling
Ansvarar för kvalitet, arbetsmiljö och systematiskt förbättringsarbete
Säkerställer dokumentation, rutiner och uppföljning
Har kontakt med brukare, anhöriga, handläggare och andra samverkansparter
Ansvarar för budget och resursplanering
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad. Du är lyhörd och empatisk, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation. I pressade situationer behåller du lugnet och är van vid att fatta beslut på ett tryggt och stabilt sätt. Dessutom är du engagerad i verksamhetsutveckling, har ett starkt kvalitetsfokus och är trygg i ditt ledarskap med god förmåga att motivera och utveckla medarbetare.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare, sjuksköterska eller annan likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete inom LSS och gärna i ledande roll
God kunskap om aktuell lagstiftning och myndighetskrav
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Stöd från kollegor och ledning
Kompetensutveckling
Förmåner enligt avtal
Annat viktigt att veta
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Linda Idås
073-505 24 65linda.idas@villbergagruppen.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag, dock senast den 31 mars.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Villbergagruppen AB
Villbergagruppen tar ett helhetsgrepp för att möta unga människor som behöver stöd i tillvaron. Genom att anpassa boende, utbildning och behandling till individen vill vi ge våra boende och elever förutsättningar till ett meningsfullt liv. Vi har idag flera HVB-hem, en skola för elever i årskurserna 7-9 samt boenden enligt LSS 9§9. På flera platser i Mellansverige erbjuds även stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år. Under senare tid har också verksamheten kommit att omfatta förstärkta familjehem för barn och unga samt LSS-boende med skydd för den som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Villbergagruppen AB Jobbnummer
9748983