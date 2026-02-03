Fordonsvårdare Till Brightfully AB
2026-02-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brightfully AB i Malmö
Brightfully levererar miljövänliga biltvättar där kunders bilar står parkerade. Vi söker vår nästa bilvårdare för nya uppdrag i (Malmö) med omnejd. Det finns stora möjligheter för dig med vilja att göra karriär i ett ungt och innovativt företag som jobbar för att förändra en hel bransch.
Vi söker dig som är en serviceinriktad, noggrann och driven person som är villig att arbeta fysiskt. Ni kommer att hjälpa kunderna att rengöra både utsidan och insidan av fordon, efter kundens önskemål. Ni kommer tillhandahålla utbildning, arbetsutrustning och arbetskläder av Brightfully.
Egen TJÄNSTEBIL kan även komma att ges till dig som används under uppdraget. Därav viktigt att du innehar B-Körkort.
Det är viktigt att man som person är bekväm med att arbeta både självständigt och i team.
Brightfully är anslutna till kollektivavtal.
OBS! För att ansöka krävs det tillgång till B-körkort.
Ansök idag via mail! Märk mailets rubrik med "Bilvårdare till Brightfully - (Malmö)" annars riskerar mailet att missas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: nariman@brightfully.com Arbetsgivare Brightfully AB
(org.nr 559156-1096)
Baragatan 11 (visa karta
)
212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9721180