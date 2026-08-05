Fordonstekniker/Mekaniker
Railcare Lokverkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Sollefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollefteå
2026-08-05
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Railcare är ett järnvägsföretag, fyllt av energi, engagemang och snabbfotade medarbetare. Vi verkar i en traditionell bransch som nu återigen är en framtidsbransch då järnvägen möjliggör ett hållbart och effektivt transportsätt. Till detta bidrar Railcare genom bland annat underhåll av järnvägen, gods-, entreprenad- och specialtransporter, samt utveckling och underhåll av lok och maskiner.
Vi växer och behöver tillsätta fler mekaniker/fordonstekniker i Långsele. Vi söker därför kundfokuserade medarbetare som vill utvecklas och arbeta tillsammans med motiverade och kompetenta kollegor.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I din roll som mekaniker/fordonstekniker är du en central del av vårt team och en av våra mest värdefulla resurser. Våra kunder förväntar sig inte bara en professionell service utan även en hög grad av noggrannhet och expertis. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att utföra både förebyggande och avhjälpande underhåll på diesellok på ett flexibelt sätt. Detta inkluderar att systematiskt felsöka, genomföra reparationer och genomföra moderniseringar när det behövs. Det kan innefatta allt från filter- och oljebyten till felsökning och komponentbyten.
Du kommer också ges möjlighet att arbeta inom vårt andra affärsområde där vi jobbar i olika projekt som till exempel motorinstallationer, uppgradering av delsystem som hydraulik och pneumatik eller revision av komponenter, vilket ger dig en bredare arbetslivserfarenhet och möjlighet att utveckla dina färdigheter inom olika områden.
Du kommer att ha ansvaret för att leda och driva dina arbetsuppgifter framåt, säkerställa att de utförs inom de angivna tidsramarna och att våra kunders förväntningar inte bara uppfylls, utan helst överträffas. Det är av yttersta vikt att du levererar arbete av hög kvalitet och att du alltid ger våra kunder ett professionellt och tillmötesgående bemötande.Profil
Vi söker kandidater med en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom området. Som person är du serviceinriktad, flexibel och självgående. Du har förmågan att utföra arbetsuppgifter med precision och en hög standard av säkerhet, och trivs både i snabbt tempo och i samarbete med dina kollegor. Vi ser också att du kan och vill bidra i arbetet med att förbättra rutiner och arbetssätt i vår verkstad och med det är initiativrik och prestigelös, att du är engagerad och öppensinnad ser vi som en självklarhet.
Vi ser det som meriterande om du har en eller flera av dessa egenskaper;
Kunskap i fordonselektronik alt. industrielektronik
Kännedom inom hydraulik eller pneumatik
Kunskaper i ritningsläsning
För den rätta kandidaten är förmågan att ta ett helhetstänk och att leverera effektiva lösningar en nyckel. Vi välkomnar nya idéer och kompetenser och lägger stor vikt vid din personlighet och potential. Datorvana är värdefullt då all dokumentation sker digitalt.
Arbetet kan innebära uppdrag både på fältet och på andra orter, vilket kräver att du har minst ett B-körkort och klarar av hälsoundersökningar enligt gällande krav för fordonstekniker inom järnvägssektorn.
Vi erbjuder dig
Trivsam arbetsmiljö i en växande verkstad under utveckling, duktiga och kompetenta kollegor med teamkänsla.
Möjlighet att vara delaktig i spännande projekt och utveckla din kompetens
Goda möjligheter till vidareutbildning och egenutveckling.
Bra förmåner och anställningsvillkor.
Arbetet är vanligtvis förlagt till dagtid måndag-fredag, 07.00-16.00 i vår verkstad i Långsele.
Tjänsten är tillsvidare om heltid. Fast månadslön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonstekniker/Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Railcare Lokverkstad AB
(org.nr 559211-5405)
Stationsgatan 23 (visa karta
)
882 30 LÅNGSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023486