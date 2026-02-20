Fordonstekniker
2026-02-20
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Till vårt team söker vi nu fordonstekniker. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Fordonsenheten ingår i Polismyndighetens ekonomiavdelning som har i uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.
Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler, fordon, material och utrustning. Fordonsenheten har nationellt ansvar för Polismyndighetens Fordonsförsörjning, interna trafiksäkerheten och Fordonsservice. Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som fordonstekniker arbetar du med avancerad felsökning och reparationer i första hand. Det avser grundfordonet och det polisiära systemet som t.ex. blåljus, styrenheter och bilelektronik. Vi utför även service på polismyndighetens fordon i mån av tid. Arbete på annan ort kan förekomma.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasial-, och/eller eftergymnasial utbildning inom fordonsområdet, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänsten
Diagnosinstrument och/eller bilelektronik
Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet i närtid från auktoriserad verkstad
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Svenskt utfärdat körkort B för manuellt fordon
Svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:
Utbildning i bilelektronik
Erfarenhet av arbete i MS Office; Excel, Word och Outlook samt verkstadssystem
Relevant erfarenhet av arbete med påbyggnadsutrustning
Erfarenhet av arbete med däckmaskiner
Svenskt utfärdat BE alt. C/CE-körkort
I rollen som fordonstekniker förutsätts det att du är noggrann, ansvarstagande och självständig. Du behöver även kunna vara flexibel, med en god servicekänsla samt har en god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen.
Kontaktuppgifter:
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66 / st.region-ost@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Norrköping
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Fordonstekniker
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmail. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
1. Har du relevant gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom fordon, alternativt motsvarande erfarenhet? Om ja, beskriv kortfattat.
2. Har du erfarenhet i närtid av att arbeta med diagnosinstrument och/eller bilelektronik? Om ja, beskriv.
3. Har du minst 2 års arbetslivserfarenhet i närtid från auktoriserad verkstad? Om ja, beskriv.
4. Har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift? Ja/Nej.
5. Har du svenskt utfärdat körkort B för manuellt fordon? Ja/Nej.
6. Har du svenskt medborgarskap? Ja/Nej.
7. Har du utbildning i bilelektronik? Om ja, beskriv.
8. Har du erfarenhet av arbete i MS Office; Excel, Word och Outlook samt verkstadssystem? Om ja, beskriv.
9. Har du erfarenhet av arbete med påbyggnadsutrustning? Om ja, beskriv.
10. Har du erfarenhet av arbete med däckmaskiner? Om ja, beskriv.
11. Har du BE alt. C / CE-körkort? Ja/Nej.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 9/3 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A103.744/2026 i mailets ärendemening.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
