Fordonssamordnare
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen / Servicepersonaljobb / Mariestad Visa alla servicepersonaljobb i Mariestad
2026-03-24
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad
Vill du arbeta med fordonsservice i en viktig samhällsverksamhet?
Vi söker nu en drivande fordonssamordnare för drift och service av fordon i Äldre- och omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen och Stadshusets Bilpool i Mariestads kommun. Ett arbete som innebär att säkerställa att fordonen är trygga, lagliga och driftklara.
Du kommer att tillhöra Enheten för förebyggande service som finns organiserad under Äldre- och omsorgsförvaltningen och anledningen till vårt rekryteringsbehov är att du ska ersätta vår fantastiska fordonssamordnare som går i välförtjänt pension!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som fordonssamordnare ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för cirka 130 fordon inom kommunen. Arbetet är varierat och omfattar både praktiska serviceuppgifter, planering och administrativt ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
• Beställa nya fordon och hantera befintliga fordon (tankkort, försäkring, avyttring)
• Planera dagliga uppdrag och fordonslogistik
• Boka och hantera service, besiktning och däckbyten
• Utföra enklare reparationer och underhåll
• Att utföra in- och utvändig tvätt av fordon
• Hantera akuta fordonsärenden och ordna ersättningsfordon
• Föra fordonsjournaler, hantera körjournaler och fordonsarkiv
• Bidra till en ökad digitalisering i tjänsten
• Värna om förarnas, och i förlängningen brukarnas/patienternas, säkerhetKvalifikationer
För att lyckas i den här rollen söker vi dig som:
• Är praktiskt lagd, driven och strukturerad
• Är genuint serviceinriktad
• Kan arbeta självständigt och hantera snabba ändringar
• Har god förmåga till samarbete, både internt med närmaste kollegorna, men också med de som brukar fordonen
• Har både god administrativ och digital förmåga med drivkraft till att bidra till ökad digitalisering och effektivisering av tjänsten
• Har B-körkort
Vi erbjuder dig ett varierat, flexibelt och meningsfullt arbete tillsammans med trevliga kollegor!
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi också att begära in ett utdrag från belastningsregistret.
Tjänsten ska tillsättas från 1 juni eller enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313946".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
För detta jobb krävs körkort.
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen
Chef, Enheten för förebyggande service
Lina Lerjéus lina.lerjeus@mariestad.se 0501-75 52 22
9815152