Fordonsmontör till VM-trailer i Härryda
Ikett Personalpartner AB / Fordonsmontörsjobb / Härryda Visa alla fordonsmontörsjobb i Härryda
2026-03-09
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker en skicklig fordonsmontör till VM-Trailer i Härryda.Dina arbetsuppgifter
• Montering av belysning.
• Kabeldragning.
• Montering av elboxar och kabelskor.
• Flakbeklädnad inklusive kapning av virke och fastsättning av plyfaskivor.
• Skruvning och montering av lådor.
• Arbeta med hjulinställning.Kvalifikationer
• Erfarenhet av montering.
• Erfarenhet av fordonselektronik.
• Körkort B och tillgång till bil.
Personliga egenskaper:
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.
Arbetstider: Dagtid
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Detta är en inhyrning via Ikett Personalpartner AB under 6 månader med goda möjligheter att få anställning på företaget därefter.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.Om företaget
VM Trailer AB tillverkar och levererar tillsammans med Härryda Släp AB totalt ca 200 st transportfordon per år.
VM Trailer grundades 1989 och har sedan starten ständigt utvecklat organisationen och produkterna som är trailers, släp, kärror, dragbilspåbyggnader samt div special påbyggnationer.
1997 förvärvades Härryda Släp i Härryda för att ytterligare komplettera produktutbudet med lättare kärror, släp, trailers mm. för transporter av generellt gods. 1999 flyttades VM Trailers produktion från Göteborg till nybyggda lokaler i Härryda. Företaget är idag en av Europas ledande tillverkare av transportfordon och kan idag erbjuda det i särklass bredaste utbudet av standard och specialsläp för i stort sett samtliga transportbehov. VM Trailer och Härryda Släp arbetar med ständiga förbättringar för att vara ledande inom utveckling och tillverkning av transportfordon i Norden och är kvalitets certifierade enligt standarden SS-EN ISO 9001:2008.https://www.vmtrailer.se/
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Lärk frida.lark@ikett.com Jobbnummer
9785243