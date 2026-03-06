Fordonslackerare - Strängnäs
2026-03-06
Vi söker nu en fordonslackerare hos en av våra kunder i Strängnäs, där du får arbeta i en modern lackeringsmiljö med fokus på kvalitet, noggrannhet och yrkesstolthet. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete i team, där du ansvarar för att leverera ett professionellt slutresultat enligt kundens krav och branschstandard.
Du kommer att vara anställd hos Arena Personal och arbeta som konsult hos en av våra kunder i Strängnäs. För rätt person finns goda möjligheter till utveckling samt möjlighet till övertag.
I rollen arbetar du med förberedelse och lackering av fordon och fordonsdelar. Det kan bland annat innebära slipning, spackling, maskering, grundning och lackering samt efterkontroller av utfört arbete. Arbetet sker enligt fastställda rutiner för kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har utbildning inom fordonslackering eller motsvarande arbetslivserfarenhet, erfarenhet av lackering och ytbehandling samt god förståelse för arbetsmomenten i en lackeringsprocess. Du är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten, har god arbetsmoral och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande är om du har erfarenhet av industrilackering, spot repair, plastdetaljer eller arbete i större lackboxar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
