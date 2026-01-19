Fordonselektriker till Bewa Intraf
Om Bewa Intraf
En av Nordens största på fordonsanpassningar
Bewa Intraf AB har över 30 års erfarenhet av anpassningar av färdtjänst, skolbuss, sjuktransport och specialfordon. Vår produktionsanläggning är belägen i Uddevalla, Västra Götaland och vi har ca 60 anställda. Företaget startades 1987 och har därefter vuxit till en av Nordens största påbyggare i branschen. Vår ledstjärna är erfarenhet och gediget kunnande i samråd med kundens önskemål.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Du kommer att arbeta med installationer, felsökning och specialanpassningar. Du kommer även att utföra montering och allmänt verkstadsarbete. Du kommer att arbeta i en mindre grupp men dina arbetsuppgifter kommer mestadels att utföras självständigt.
Din erfarenhet
Vi tror du har utbildning inom teknikyrken som fordonsprogrammet, El-programmet eller liknande utbildning via Yrkeshögskola. Du har erfarenhet av arbete med fordonselektronik. Ritning- och schemaläsning behärskar du.
Din personlighet
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, och driven. Har ett intresse av teknik, bilar eller elektronik. Du tycker om att jobba med händerna och är mån att få en bra slutprodukt. Du är praktiskt lagd och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du även är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
För mer information
Håkan Karlsson, telefon 0522 44 02 43
