Fordonsamordnare
2026-01-30
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Fastighetsenheten har bland annat ansvar för samordning av Lerums kommuns fordonsflotta. Fordonsflottan omfattar idag cirka 230 fordon, framförallt personbilar, som används av samtliga verksamheter i kommunen. Vi arbetar mot målet att hela vår fordonsflotta ska drivas av förnybar energi senast år 2030 och är på god väg.
I rollen som fordonsamordnare kommer du ha ett operativt ansvar för samordning av kommunens fordonsflotta. Du kommer att arbeta i ett team med vår andra fordonsamordnare och ett flertal kollegor från enheten och verksamhetsområdet. Tjänsten är varierad och innebär dels arbete vid enhetens hemvist på Garveriet i Floda och dels arbete ute i fält.
De huvudsakliga ansvarsområdena för tjänsten är:
* Mottagande av felanmälningar och beställningar för fordon och löpande kommunikation med kunden.
* Leverantörskontakter och beställning av service, reparationer, däckbyten, besiktningar, bärgningstjänster, förbrukningsvaror och liknande.
* Bevakning och uppdatering av kommunens fordonsplattform.
* Vid behov köra fordon till och från kunder och verkstäder.
* Enklare felsökning och felavhjälpande vid fel i fordon.
* Vid behov delta i det strategiska arbetet med fordonsamordningen, upphandlingar och utveckling av arbetssätt och verksamhet.
* Du har minst gymnasieutbildning och minst fem års erfarenhet av arbete i en administrativ roll med kundkontakt.
* Du har god IT-vana.
* Du uttrycker dig väl och behärskar det svenska språket i tal och skrift då rollen innebär mycket kommunikation med våra kunder.
* B-körkort för manuellt växlad bil.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med fordon, Portify Fleet Intelligence, Proceedo eller i en politiskt styrd organisation ser vi detta som meriterande.
För att lyckas i rollen är du ansvarstagande, självgående och strukturerad genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är serviceinriktad och har möjlighet att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Det är viktigt att du har intresse för både fordon och för människor samt att du har en administrativ ådra för att lyckas i rollen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Varmt välkommen med din ansökan!
