Fönsterrenoverare

Mälardalens Fönsterservice AB / Målarjobb / Huddinge
2026-06-04


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Hej
Vi söker dig som vill jobba med fönsterrenovering. Du är noggrann, pålitlig och effektiv och har erfarenhet av bygg, gärna målning och helst fönsterrenovering.
Vi erbjuder ett bra jobb med fast anställning, efter provanställning med bra lön och möjligheter att tjäna mer om du visar att du är duktig.
Jobbet omfattar traditionell fönsterrenovering av gamla träfönster. Det innebär mycket målning men också alla förberedande arbeten såsom slipning, täckning, demontera och återmontera fönster, sätta upp fönsterparaplyer, mm. Har du erfarenhet av snickeriarbeten är det ett stort plus.
Mvh
Magnus Olsson
Mälardalens Fönsterservice AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: piotr@malardalen.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mälardalens Fönsterservice AB (org.nr 559286-6510)
Glimmervägen 6 (visa karta)
141 34  HUDDINGE

Kontakt
Verkstadschef
Piotr Baranowski
piotr@malardalen.nu

Jobbnummer
9948785

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