Fönsterputsare Vikariat
Visby Fönsterputs & Fastighetsrengöring AB / Servicepersonaljobb / Gotland Visa alla servicepersonaljobb i Gotland
2025-10-01
Drivna fönsterputsare,
Hejsan!
Lotta här, jag driver Visby Fönsterputs tillsammans med några goa kollegor. En kollega i vårt team är tjänstledig fram till 31/7 2026 och vi behöver hitta en ersättare.
Arbete innebär att utföra fönsterputsning ute hos våra kunder som består av företags- och privatkunder över hela ön, underhålla arbetsmaterial och serva kunderna. Allmänt händig och du har en stark önskan att lyckas samt lösa problem.
Som person har du ett starkt driv, gillar inte att sitta stilla och har lätt för att se vad som behövs eller kan göras. Du har heller inga problem att hålla kundkontakter eller att ta kontakt med främmande människor, ja du är duktig på det sociala helt enkelt och lösningsinriktad :)
Eftersom du kommer att ha kundkontakt både på plats, via telefon och mail är det viktigt att du behärskar svenska både i tal och skrift samt att du har datorvana.
Besök gärna vår hemsida www.visbyfonsterputs.se
för att se vad vi jobbar med och vad du kan förvänta dig att arbeta med.
Vi ser gärna såväl manliga som kvinnliga sökande till detta arbete.
B-körkort är ett absolut krav.
Anställningen är ett vikariat fram till 31/7 2026. Möjlighet till fast anställning kan finnas efter att vikariatet går ut då vi är i en expansiv fas.
Jag ser fram emot din kontakt, vi rekryterar fortlöpande så vänta inte. Skicka in redan idag. Skriv lite kort om vem du är och vad du gjort tidigare, bifoga en bild och cv. Ansökningar som inte är kompletta kommer vi inte hantera.
Ansökan skickar du genom ett mail direkt till mig på lotta@visbyfonsterputs.se
Med vänliga hälsningar Lotta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: lotta@visbyfonsterputs.se Arbetsgivarens referens
Hyvelgatan 12
Visby Fönsterputs och Fastighetsrengöring AB Kontakt
Lotta Löfgren lotta@visbyfonsterputs.se 0498-240 270 Jobbnummer
