Fönsterputsare säsong
Knivsta Fönsterputs by Hedera Helix AB / Servicepersonaljobb / Knivsta Visa alla servicepersonaljobb i Knivsta
2026-02-21
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta Fönsterputs by Hedera Helix AB i Knivsta
Snart drar säsongen för puts igång!
Vi söker 2-3 pålitliga noggranna personer för säsongsanställning (april-oktober). Arbete kommer erbjudas utefter behov men då vi är lika intresserade som ni av att så mycket jobb som möjligt ska utföras så hoppas vi kunna erbjuda en hel del timmar. Säsongen startar vanligtvis i April, lite beroende på när snön försvinner, och pågår till oktober. Peak är i maj, juni och augusti, lite mindre arbete i april och sept-okt. Vi putsar mestadels privata hem men också vissa företag, skolor och BRF.
Erfarenhet är meriterande men om ingen erfarenhet finns så lär vi dig.
Du får ej vara höjdrädd eller hundrädd. Ej allergisk mot pollen eller djur.
Körkort är kraftigt meriterande
Tillgång till egen bil kraftigt meriterande men ej krav.
Du talar Svenska och/eller Engelska och/eller polska. Arbetsledning kan fås på Svenska, Engelska, polska eller jugoslaviska språken.
Timlön efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hakan@hederahelix.info Arbetsgivare Knivsta Fönsterputs by Hedera Helix AB
(org.nr 559438-4900)
Hyvelgatan 36 (visa karta
)
741 45 KNIVSTA Kontakt
Håkan Johansson hakan@hederahelix.info 0704700597 Jobbnummer
9756059