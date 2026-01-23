Fönsterputsare / fastighetservice
GladaRUTan fastighet & hem Service AB
2026-01-23
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige
GladaRUTan Fastighet & hemsevice AB. Är ett företag som sysslar i största del med Fastighetservice.
Arbetsuppgifter Fönsterputsning, fasadtvätt och Takbehandling.
Jag söker dig man eller kvinna i ålders grupp 20 år eller äldre med god fysik och trevligt bemötande, som vill vara med till att utveckla vår firma framåt! Bor du i ronneby/karlshamn området eller söder om Tingsryd är det positivt. Erfarenhet är inte ett måste, men en stor fördel. Vi har internutbildning och kan anpassa arbetsplatsen efter dina behov.
Vi erbjuder dagtid timanställning/ heltid eller deltid. Introduktion där kortare praktik erbjuds om så behövs.
Fast månadslön/ timlön / provitionsbasad lön. Baserad på anställningsform.
Du bör vara socialt framåt lutad med ett gott service tänk. Punktlig och talar god svenska.
Tillgång till bil och B körkort.
Vi jobbar i hela blekinge och södra småland.
Vi utgår från Backaryd och hemifrån.
Du är välkommen att höra av dig till mig Daniel Eriksson
Telefon 0767817817
Mailaddress Minlilja@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Telefon
E-post: Minlilja@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighets service". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GladaRUTan fastighet & hem Service AB
(org.nr 559513-6440)
Kapellvägen 1 (visa karta
)
372 77 BACKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9700845