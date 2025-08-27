Fönsterputs/storstädning/byggstädning
2025-08-27
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vi är ett ledande företag i städbranschen med verksamheten huvudsakligen i Dalarnas län. Företaget har idag ca 30 anställda och vi verkar i Borlänge, Avesta och Falun med tillhörande områden.
TPM Städ AB fokuserar på att ta ett helhetsansvar vad det gäller serviceuppdrag hos våra kunder. Detta gör att kunden kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.
Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar TPM Städ:s vilja att leverera service. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå.
Vi söker dig som är:
• Självgående med erfarenhet av fönsterputs/byggstädning och storstädning
• lösningsfokuserad och ha ett öga för detaljer
• flexibel och gillar varierande arbetsuppgifter
• strukturerad och noggrann då arbetet kan innehålla flera, ibland komplicerade moment
MERITERANDE
• Liftkort
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift krävs
Vi ser gärna kvinnliga sökande
Körkort ett krav obs endast manuellt körkort ej automat
Anställningen är behovsanställning
OBS Endast ansökningar via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jobb@tpmstad.nu Arbetsgivarens referens
(org.nr 556561-6140), http://www.tpmstad.nu
