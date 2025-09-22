Fönsterprojektör - Nyköping
Nya Energihem Norden AB / Snickarjobb / Nyköping Visa alla snickarjobb i Nyköping
2025-09-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nya Energihem Norden AB i Nyköping
Arbetsgivare: Nya Energihem Norden AB Plats: Nyköping Omfattning: Heltid
Om tjänstenVi på Nya Energihem Norden AB växer och söker nu en projektör med inriktning mot fönsterbyten till vårt team. Vi arbetar med fönsterbyten, solceller, batterier, laddboxar, isolering och värmepumpar mot villakunder och behöver dig som vill vara med och säkerställa högsta kvalitet från start till slut.
I rollen blir du en nyckelperson i våra projekt - från att mäta upp fönster på plats, ta fram underlag för beställning och montage, till att stötta kunder och montörer med tekniska lösningar.
Arbetsuppgifter Genomföra inmätningar av fönster och dörrar på plats hos kund
Ta fram ritningar, måttlistor och tekniska underlag för beställning
Vara tekniskt stöd i projekteringsfasen och vid montage
Samverka med kunder, montörer och leverantörer
Säkerställa att beställda produkter överensstämmer med kundens behov och byggnadens förutsättningar
Vi söker dig som Har minst 5 års erfarenhet från bygg, gärna med inriktning på fönster/dörrar eller snickeri
Är noggrann, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt
Har god datorvana.
Har B-körkort (krav)
Trivs i kontakt med kunder och är kommunikativ
Vi erbjuder En varierad och ansvarsfull roll i ett växande företag
Goda utvecklingsmöjligheter
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö där samarbete värderas högt
Konkurrenskraftiga villkor
Ansökan
Skicka din ansökan och CV senast 251030. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Energihem Norden AB
(org.nr 559361-7532), https://www.energihem.com/ Jobbnummer
9520931