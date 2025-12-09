Fönstermålare
2025-12-09
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige
Fönstermålare
Vi på Lingbo Kulturfönster söker fler medarbetare till vår fabrik i Lingbo.
Här skapar vi fönster och dörrar med moderna egenskaper som ser ut precis som fönster och dörrar gjorde förr. Vi är dedikerade till att erbjuda våra kunder unika träfönster och dörrar av högsta standard.
Är Du den vi söker?
Du har erfarenhet inom området ytbehandling samt praktisk erfarenhet av sprutmålning eller likvärdigt. Personliga egenskaper som positiv grundsyn, noggrannhet och ett driv värdesätts samt att du har ett långsiktigt synsätt på din anställning hos oss. Du ser hellre lösningar än problem, du är strukturerad och kan planera ditt arbete. Du har en känsla för kvalité, har en positiv anda, är noggrann och känner stor yrkesstolthet.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet av ytbehandling.
Förmåga att planera och strukturera sitt arbete.
Teamspelare med förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp.
Stark problemlösningsförmåga och noggrannhet i utförandet.
Vi Erbjuder:
Du erbjuds en flexibel och omväxlande arbetsplats med eget ansvarstagande där vi är stolta över att arbeta med trä som är en ren, naturlig och miljövänlig råvara.
Du kommer att ingå i en grupp duktiga medarbetare med stort engagemang för att tillverka och leverera produkter av högsta kvalitét till våra kunder.
Om du delar vår passion för kvalitet och vill vara en del av Lingbo Kulturfönsters framtid, ser vi fram emot att höra från dig! Skicka in din ansökan, inklusive CV och personligt brev, till info@lingbokulturfonster.se
Lingbo Kulturfönster är en arbetsplats som främjar jämlikhet och mångfald. Vi uppmanar alla kvalificerade personer att söka, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund. Ansökningar kommer att behandlas löpande och konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: info@lingbokulturfonster.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lingbo Kulturfönster AB
816 92 LINGBO Jobbnummer
