Flyttmedarbetare / Flyttgubbe
Flyttvision AB / Fordonsförarjobb / Solna Visa alla fordonsförarjobb i Solna
2026-01-27
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flyttvision AB i Solna
Flyttgrabbarna söker nu flyttmedarbetare till vårt team i Stockholm. Vi arbetar främst med bohagsflyttar för privatkunder. Arbetet är fysiskt, sker i team och kräver ansvarstagande, effektivitet och ett professionellt kundbemötande.
Anställningen kan inledas som timanställning. För rätt person med relevant erfarenhet, god arbetsinsats och pålitlighet finns möjlighet till heltidsanställning enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Flytt av möbler och bohag hos privatkunder
Lastning och lossning av flyttbil
Packning samt enklare montering och demontering av möbler
Kundbemötande på plats
Följa planering, rutiner och arbetsledningens instruktionerKvalifikationer
B-körkort (krav)
God fysik och förmåga att arbeta med kroppen
Punktlig, pålitlig och ansvarstagande
Förmåga att samarbeta i team
Förstår och talar svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av flyttarbete eller liknande fysiskt arbete är meriterande men inget kravDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och respektfull mot kunder
Noggrann, stresstålig och arbetsvillig
Positiv inställning och vilja att utvecklas i arbetet
Vi erbjuder
Timanställning med möjlighet till heltidsanställning för rätt person
Introduktion och upplärning
Varierande arbetstider
Så ansöker du
Ansökan kan skickas via Platsbanken eller direkt via e-post till: Esra@flyttgrabbarna.nu
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: Esra@flyttgrabbarna.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flyttvision AB
(org.nr 559494-0222) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flyttgrabbarna Jobbnummer
9708208