Flyttmedarbetare / Flyttgubbe
2026-06-01
Flyttmedarbetare – Stockholm
Flyttgrabbarna söker nu fler medarbetare till vårt team i Stockholm. Vi arbetar främst med flyttjänster för privatpersoner och söker dig som trivs med ett fysiskt arbete i team och har ett professionellt bemötande mot kunder.
Tjänsten kan inledas som timanställning. För dig som visar god arbetsinsats, ansvarstagande och har relevant erfarenhet finns möjlighet att övergå till en heltidsanställning.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Utföra flyttar av möbler och bohag hos privatkunder
Lasta och lossa flyttbil på ett säkert och effektivt sätt
Packa samt montera och demontera enklare möbler
Ha daglig kontakt med kunder ute på uppdrag
Arbeta enligt planering och följa instruktioner från arbetsledningKvalifikationer
B-körkort är ett krav
God fysisk förmåga och vana vid kroppsarbete
Ansvarstagande, punktlig och pålitlig
Förmåga att arbeta tillsammans i team
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av flyttarbete eller annat fysiskt arbete är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och professionell i kundkontakt
Noggrann och stresstålig
Positiv inställning och vilja att utvecklas
Vi erbjuder
Timanställning med möjlighet till heltid
Introduktion och upplärning
Varierande arbetstider
Möjlighet till fler arbetspass vid behovSå ansöker du
Skicka din ansökan via Platsbanken eller direkt via e-post till: Jobb@flyttgrabbarna.nu
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Jobb@flyttgrabbarna.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flyttvision AB
(org.nr 559494-0222) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flyttgrabbarna Jobbnummer
9940635