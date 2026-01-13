Flygskolan (FlygS) söker Flyglärare
2026-01-13
FlygS utbildar piloter och övriga besättningsmedlemmar till Luftstridskrafternas flygförband.
Arbetsplatsen
FlygS är beläget på Linköpings garnison, men är en del av Luftstidsskolan (LSS) som är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Chefen för Luftstridsskolan med stab är beläget i Uppsala garnison.
FlygS ansvarar även för personal under flygutbildning som genomförs i Ljungbyhed, Tyskland, USA och Italien. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Du ingår i FlygS/1. Division (1.Div) där du är underställd chefen 1.Div och kommer i huvudsak att arbeta med grundläggande flygutbildning (GFU). Du kommer att utbilda morgondagens piloter inom svenska flygvapnet där eleverna lär sig att flyga nya skolflygplanet SK 40. Kvalifikationer
• Utbildad pilot inom Sveriges Flygvapen
• Genomförd och godkänd flyglärarutbildning (FLU)
• Influgen på SK40 (Grob 120tp)
• Militär grundutbildning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta såväl i team som självständigt och som har förmåga att ta egna initiativ. Du är pedagogisk och har lätt att knyta nya kontakter, såväl inom som utanför den egna organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av liknande pedagogiskt arbete
För upplysningar om tjänsten kontakta:
Rekryterande chef Magnus Bragvad nås via telefonväxeln: 018-19 60 00
HR-handläggare Fredrik Pettersson nås via telefonväxeln: 018-19 60 00
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
• Befattning: Militär befattning
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med en provanställning om sex (6) månader
• Arbetsort: Linköping
• Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-27.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
