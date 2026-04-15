Flygsäkerhetsofficer till F 16
2026-04-15
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. F 16 söker en flygsäkerhetsofficer med inriktning flygplats (FSO-Flygplats). I denna roll får du en central funktion i arbetet med att säkerställa och vidareutveckla flygsäkerheten vid flygplatsen. Tjänsten innebär ett nära samarbete med flygplatschefen och övriga chefer inom organisationen, med målet att upprätthålla en hög och långsiktigt hållbar flygsäkerhetsstandard.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som flygsäkerhetsofficer är du ett kvalificerat stöd till flygplatsledningen och verkar i nära samverkan med befattningar såsom flygplatschef, flygsäkerhetskoordinator och operativt ansvarig. Du har även regelbunden kontakt med den operativa personalen inom flygplatsens olika funktioner, vilket ger dig god insyn i den dagliga verksamheten och dess utmaningar.
Befattningen har en tydlig monitorerande och rapporterande roll. Du följer flygsäkerhetsläget, identifierar risker och avvikelser samt rapporterar dessa till ansvariga chefer på olika nivåer. Du funktionsleds av flygsäkerhetsavdelningen vid flygstaben, samtidigt som du stödjer lokala chefer och ansvarshavare i deras flygsäkerhetsarbete.
Arbetet omfattar i huvudsak riskanalyser, riskhantering och avvikelsehantering, men även andra uppgifter kopplade till flygplatstjänst kan förekomma. Du deltar i och genomför utredningar samt bidrar aktivt till utvecklingen av flygsäkerhetsrutiner och arbetssätt. Resor i tjänsten förekommer.
Monitorera och rapportera flygsäkerhetsläget vid flygplatsen
Identifiera flygsäkerhetspåverkande trender inom verksamheten
Genomföra och delta i flygsäkerhetsutredningar
Stödja chefer och ansvariga i det systematiska flygsäkerhetsarbetet
Ansvara för och medverka i utbildningar kopplade till flygplatsverksamhet och flygsäkerhetsarbete
Som medlem i flygplatsledningen kan ytterligare uppgifter att tillkomma som rör flygplatstjänst
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
Körkort B
OR7
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god social förmåga och hög personlig integritet. Du är analytisk, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt, med förmåga att se både helhet och detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmågan att samarbeta i en komplex verksamhet.
MERITERANDE
Genomförd FSO utbildning
Bakgrund från fälthållningstjänst eller flygplatsräddning
Tidigare arbete på flygplats
Erfarenhet av revision- och /eller utredningsarbete
God datorvana
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Rickard Bodare
Tfn: 08-788 75 00 (FM växel)
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Rebecca Grebestam
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2626-05-29 Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
