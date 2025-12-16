Flygplatsspecialist Flygbaspluton Karlsborg, F 7
2025-12-16
Flygplatsspecialist -ett omväxlande jobb för dig som vill arbeta på en militär flygplats. Tjänstens motsvarighet på civil flygplats kallas flygplatstekniker.
Basbataljonen tillhörande Skaraborgs flygflottilj är den bataljon som svarar för drifthållning av flygplatserna Såtenäs och Karlsborg, räddningstjänst, fälthållningstjänst och terminaltjänst, bevakning av flottiljen, grundläggande värnpliktsutbildning, frivilligutbildning samt övnings- och skjutfält.
Flygbasplutonen i Karlsborg svarar för räddningstjänst på flygplatsen samt i sjön Vättern med båt, fälthållningstjänst samt terminaltjänst (lastning/lossning, avvisning och flygdrivmedel) men också för flygskjutmålet "Hammaren". Flygbasplutonen består av civila och militära medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Här får du arbeta med många olika delar på flygplatsen. Arbetsuppgifterna består av flygplatsräddningstjänst, fälthållningstjänst, flygdrivmedelstjänst samt terminaltjänst inklusive underhåll av ett stort antal fordon och materiel. I tjänsten kommer det att ingå utbildning som krävs för att arbeta på militära flygplatser. I ditt arbete ingår även att upprätthålla en god fysisk standard.
Med anställning i Försvarsmakten följer skyldighet att utbildas och tjänstgöra i såväl nationella som internationella insatser.Publiceringsdatum2025-12-16KvalifikationerKvalifikationer
• Svenskt medborgarskap
• Två- eller treårig gymnasieutbildning med godkänt resultat
• Körkort B (manuell växellåda)
• Anställning kräver godkänt vid fysiska och medicinska tester (genomförs i samband med rekrytering).Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och van vid att arbeta och följa regelverk i den dagliga tjänsten. Du har en god förmåga att bemöta andra människor och en god samarbetsförmåga.
Du ska stå bakom Försvarsmaktens värdegrund, läs mer på www.forsvarsmakten.se
Meriterande
• Genomförd grundutbildning (GU) med godkända betyg
• Fullgjord värnpliktstjänstgöring som gruppchef
• Körkort C, CE
• Militärt förarbevis tung lastbil och tungt släpÖvrig information
Eftersom arbetet på placerat på flygplatsen, som är ett skyddsobjekt med höga säkerhetskrav, så kommer en säkerhetsprövning genomföras med utdrag ur belastningsregistret före anställning. Du kommer även att behöva uppvisa intyg för sysselsättning (arbete, utbildning etc.) som täcker de senaste 5 åren. Mer information om vad säkerhetsprövningen innebär finner du här: www.sakerhetspolisen.se
Du kommer att krigsplaceras och blir då en del av förbandets krigsorganisation och kommer då att utbildas och övas mot förbandets krigsuppgifter.
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten kan också innebära tjänstgöring på obekväma tider med beredskap under kvällar och helger.
Arbetsort: Karlsborg
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning. Tillägg för obekväm arbetstid och beredskap.
Tjänsten innebär genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av vardagen.
Yrkesrelevanta fysiska tester samt läkarundersökning kommer att genomföras i samband med rekryteringen.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Peter Larsson, chef Flygbasplutonen Karlsborg, tfn 010-82 510 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via växeln tfn 010-82 510 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30.
Dokumen att bifoga ansökan:
• Personligt brev
• CV med referenser
• Gymnasiebetyg samt eventuellt betyg från högskola/universitet
• Intyg/betyg från annan meriterande utbildning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
