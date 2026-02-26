Flygplatspersonal (security/lokalvård)
Arvidsjaur Flygplats AB / Väktarjobb / Arvidsjaur Visa alla väktarjobb i Arvidsjaur
2026-02-26
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaur Flygplats AB i Arvidsjaur
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Arvidsjaur flygplats ligger 13km bilväg från Arvidsjaur centrum ca 10 minuter med bil. Flygplatsen etablerades år 1990 och ägs av Arvidsjaur Flygplats AB.
Flygplatspersonal
Security- och lokalvårdspersonalVi söker dig som trivs med att möta människor i ditt arbete och samtidigt kan arbeta strukturerat efter fastställda rutiner. Arbetsuppgifterna varierar under dagen och mellan säsonger, där vinterperioden är särskilt intensiv. Du tar egna initiativ, känner ansvar för dina arbetsuppgifter och hanterar stressiga situationer på ett professionellt sätt.ArbetsuppgifterTjänsten innebär arbete både i säkerhetskontrollen och med lokalvård.I säkerhetskontrollen ansvarar du för att:- Kontrollera passagerare och bagage inför avresa- Genomföra ronderingar inom flygplatsens områdeUnder tider utan flygtrafik arbetar du med lokalvård i flygplatsens lokaler.Du arbetar nära flygbolag, besättningar och passagerare i den dagliga driften. Tjänsten innebär bland annat att du genomför visitation av personer och bagage, vilket ställer höga krav på integritet, social förmåga och förmåga att följa fastställda rutiner. Du samverkar även med och stöttar övriga funktioner på flygplatsen.Arbetet innebär skifttjänstgöring. För närvarande gäller arbetstider:Måndag-fredag: 05.30-16.30Söndag: 12.00-16.00Arbetstiderna kan variera beroende på kundernas behov och övertid kan förekomma.Flygplatsen ligger cirka 13 km utanför Arvidsjaur tätort och saknar kollektivtrafikförbindelse. Du behöver därför ha egen möjlighet att ta dig till och från arbetsplatsen.Grundkrav för tjänsten- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift- Godkänd säkerhetsprövning hos Polismyndigheten- Godkänd hälsoundersökning via företagshälsovården- Normalt färgseende (krävs för bildtolkning vid bagagescreening)- B-körkortUtbildningFör arbete på flygplats krävs särskilda utbildningar och behörigheter. Dessa tillhandahålls av flygplatsen och kan ges på både svenska och engelska.Grundutbildning till säkerhetskontrollant (5 dagar) kan genomföras på annan ort eller på flygplatsen, beroende på tillgång till utbildningsinstruktör. Därefter sker kontinuerlig teoretisk och praktisk fortbildning under hela anställningstiden.AnställningsvillkorAnställningsform: Tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas)Omfattning: HeltidLön: Månadslön med individuell lönesättningKollektivavtal: BÖK FlygplatsTillträde: Enligt överenskommelseSista ansökningsdag är 2026-03-31. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/34". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaur Flygplats AB
(org.nr 556356-9390) Kontakt
Operativ chef
Marcus Lundberg marcus.lundberg@arvidsjaurairport.se Jobbnummer
9765769