Flygplatsmän R3-pluton F 21 Vidsel

2026-02-20
F 21 söker 2st civila flygplatsmän till R3-plutonen i Vidsel.
Norrbottens Flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. F 21 's uppgift är att leverera luftoperativ effekt genom stridsflygdivisionerna och JAS39. F 21 förfogar över ett av världens största flygövningsområden som används av både svenska flygvapenförband och förband från andra länder.
Sökande enhet:
Du kommer att ingå i R3-pluton i Vidsel tillhörande R3-kompaniet och F 21. Vår pluton i Vidsel säkerställer att flygplatsen drivs enligt ställda krav från regelverk och flygplatschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Operativ flygplatstjänst på Vidsel flygplats innefattande bl.a. flygplatsräddningstjänst, flygfälthållningstjänst samt övriga uppgifter som åligger en flygplatsfunktion
• Militär övningsverksamhet, vidmakthållande av kompetens och fysisk status
• Underhåll och vård av förekommande materiel och fordon
• Befattningen kan medföra utbildning på annan ort samt resor i tjänsten
• Du är anställd som civil tjänsteman men du kommer att ingå som kombattant i försvarsmaktens insatsförband och krigsplaceras
Fysiska krav
• Godkänd läkarundersökning
• Godkänt arbets-EKG, ej äldre än 6 månader
• Avklarat prov på gångband, med belastning 200 W i minst sex minuter
• Fullgod syn (med korrektion)
Möjlighet finns att genomföra gångbandsprov, arbets-EKG samt läkarundersökning i anslutning till ev. anställningsintervju på flottiljen.
• Körkortsklass B Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och en god förmåga att samarbeta och bemöta andra människor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Förarbevis på Försvarsmaktens räddningsfordon samt flygfältarbetsfordon
• Erfarenhet från flygplatsdrift och/eller fälthållningstjänst
• Godkänd flygplatsbrandman för både militär- och civil luftfart
• Förarbevis på bandvagn
• Förarbevis hjullastare
• Utbildning inom räddningstjänst
• Rökdykarutbildning
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
• Körkort klass C och CE
• Kunskap, erfarenhet eller intresse om entreprenadmaskiner
• Arbetsort Vidsel
• Anställningskategori civil tjänsteman (100%)
• Arbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma
• Provanställning sex månader tillämpas
Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av Anton Pardén eller Johan Nygren.
För frågor ang. rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa HR F 21.
Fackliga organisationer: OFR-S, SEKO, SACO, OFR-O
Samtliga nås genom F 21 vxl, tfn 0920-23 40 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning. I din CV skall det finnas en sammanställning över din utbildning samt övriga meriter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
