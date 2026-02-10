Flygplatskontrollant till Securitas Karlstad
Securitas AB / Väktarjobb / Karlstad Visa alla väktarjobb i Karlstad
2026-02-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Filipstad
, Sunne
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-02-10Beskrivning av jobbet
Är du en serviceinriktad person som är på jakt efter ett jobb där du får göra en samhällsviktig insats?
Vi på Securitas letar just nu efter dig som är intresserad av att arbeta som flygplatskontrollant hos oss. Tjänsten passar dig som vill jobba extra. Våra arbetstider följer flygplatsens öppettider, vilket kan innebära både tidiga morgnar och sena kvällspass, helgarbete samt kortare arbetspass på 2-3 timmar. Om du trivs i en roll där du kommer i kontakt med många olika typer av människor kan du vara den vi söker. Detta passar extra bra för dig som t.ex. studerar, arbetar deltid, är pensionär eller egen företagare.
Som flygplatskontrollant arbetar du med service & säkerhetsarbete inom flygplatsområdet och har ständig kontakt med människor som är på resande fot i en internationell miljö. I denna dynamiska, internationella och flerspråkiga miljö är du som flygplatskontrollant en del av en dedikerad grupp som tillhandahåller sina tjänster till flygplatser, flygbolag och många andra flygplatsrelaterande företag. Ditt jobb är att kontrollera och dubbelkontrollera alla tänkbara hot, och att skapa en säker, trygg och trevlig upplevelse för resande och besökare.
Du kommer till exempel att:
Säkerhetskontrollera passagerare
Säkerhetskontrollera bagage och varor
Kontrollera fordon, byggnader och uppställningsplatser grundligt
Kontrollera flygpost, fraktgods och serveringsutrustning
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Godkända betyg i svenska från första året i gymnasiet
Goda kunskaper i engelska
Innehar B-körkort och helst tillgång till bil
Du är flytande i såväl svenska som engelska.
Godkänt säkerhetsprövning där du ska kunna styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta styrks genom arbetsgivarintyg, betyg, resedokumentation eller liknande. Dokumentationen skickas till rekryterare innan intervju bokas.
Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Vi ser gärna att du som söker är tålmodig och har ett stort intresse för teknik och har lätt att förstå instruktioner.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: johan.rundh@securitas.se
. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till maja.engelbrekt@securitas.se
Tjänsterna är behovsanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester och AI-baserade intervjuer
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 6/3 2026.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), https://www.securitas.se/
infanterigatan 37 (visa karta
)
653 39 KARLSTAD Arbetsplats
Securitas Jobbnummer
9734906