Flygplanselektriker
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På avdelningen utför vi idag base- och line maintenance på flygplanstyperna DHC-8, AT-802, MU2 samt Learjet 35. Arbetet är varierande och omfattar allt från enklare underhåll till större och mer omfattande modifieringar. I rollen som flygplanselektriker kommer du att arbeta med reparationer, modifieringar, kablagetillverkning samt underhåll av flygplan inom ramen för våra verksamhetstillstånd.
Vid arbete med kablagetillverkning (lasermärkmaskin, mjuklödning, kontaktpressning) inom vårt POA-tillstånd arbetar du nära ingenjörer och tekniker för att ta fram lösningar på olika typer av modifieringar och installationer. Hos oss finns goda möjligheter till personlig utveckling inom både tillverkning och installation, då arbetet bland annat innefattar avancerade modifieringar och reparationer av flygplan och komponenter, såsom flygplanssystem och flygplansel.
Tjänsten är placerad i Nyköping och arbetstiden är förlagd dagtid. Tjänsteresor kan förekomma, då arbete ibland sker på annan ort i Sverige.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Den du är idag
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom el, industri eller liknande område. Du tar ansvar, visar initiativ och arbetar mot att leverera med hög kvalitet.
Vi tror också att du är flexibel och har lätt för att arbeta både självständigt och i team. Arbetet kräver att du är noggrann och har ett välutvecklat kvalitets- och säkerhetstänk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi även att du har:
Elteknisk/praktisk gymnasial eller eftergymnasial utbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är erfarenhet av mjuklödning och/eller ritningsläsning
Det är även meriterande om du har en bakgrund som flygplanselektriker med inriktning på modifiering och tillverkning av kablage. Erfarenhet från arbete i en Part 145-flygverkstad är också ett plus.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
611 92 NYKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Saab AB Kontakt
Saab AB tilda.falk@saabgroup.com
9868143