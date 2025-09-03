Florist 75% Alvik
2025-09-03
Har du erfarenhet som florist och söker nästa utmaning? Då har du kommit helt rätt.
Vi är en floristbutik under tillväxt och söker nu ytterligare en medarbetare som kan hjälpa oss med allt ifrån blombindning till kassahantering.
I det vardagliga arbetet ingår blomsterbindning, försäljning till kunder, kassahantering, ta emot leveranser samt övrigt förekommande göromål inom butiksarbete.
Eftersom det är ett högt tempo i butiken så behöver du vara stresstålig och självgående.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: order@blaregn.se Omfattning
