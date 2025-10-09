Florist

Linnégatans Blomsterhandel / Butikssäljarjobb / Göteborg
2025-10-09


En av våra duktiga florister ska vara föräldraledig . Vi söker en vikarie, till denna heltidstjänst. Möjlighet till förlängning finns .
Du som söker behöver vara välutbildad florist med god erfarenhet för att direkt kunna ta över de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar.
Tillträde 1.e december eller tidigare enligt ö.k.
Vi har mycket kunder så fokus ligger på försäljning. Alla övriga förekommande sysslor såsom varuhantering ,binderi och allmän skötsel ingår också såklart.
Vi har två butiker på Linnégatan och det blir aktuellt med jobb i båda två.Butikerna är öppna alla dagar året runt.
Rekrytering sker löpande så skicka gärna din ansökan snarast till den angivna mailadressen. Lön och övriga villkor enligt Handels kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: linnegatansblomsterhandel@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Linnégatans Blomsterhandel
Linnégatan 20 (visa karta)
413 04  GÖTEBORG

Jobbnummer
9548893

