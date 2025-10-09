Florist
2025-10-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnégatans Blomsterhandel i Göteborg
En av våra duktiga florister ska vara föräldraledig . Vi söker en vikarie, till denna heltidstjänst. Möjlighet till förlängning finns .
Du som söker behöver vara välutbildad florist med god erfarenhet för att direkt kunna ta över de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar.
Tillträde 1.e december eller tidigare enligt ö.k.
Vi har mycket kunder så fokus ligger på försäljning. Alla övriga förekommande sysslor såsom varuhantering ,binderi och allmän skötsel ingår också såklart.
Vi har två butiker på Linnégatan och det blir aktuellt med jobb i båda två.Butikerna är öppna alla dagar året runt.
Rekrytering sker löpande så skicka gärna din ansökan snarast till den angivna mailadressen. Lön och övriga villkor enligt Handels kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: linnegatansblomsterhandel@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Linnégatan 20 (visa karta
)
413 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9548893