Flödesledare till Borrmaskinsaffären
Epiroc Rock Drills AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Välkommen till Epiroc och Borrmaskinsaffären.
Borrmaskinsaffärens mission är - Tillsammans utvecklar och tillverkar vi världsledande borrmaskinsteknologi, som överträffar våra kunders förväntningar.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår produktionsledning som Flödesledare.
Inom Borrmaskinsaffären ser vi att allt börjar med oss som jobbar här. Vi är idag ca 160 personer som jobbar tvärfunktionellt för att nå våra mål. Vi har ett strukturerat och fokuserat värderingsarbete b la inom Inkludering och mångfald som är vägledande i våra beslut och hur vi agerar.
Vi söker just nu Flödesledare till Borrmaskinsaffären
Ditt team
Som flödesledare blir du en viktig del i ett engagerat team som tillsammans strävar efter en trygg och inkluderande arbetsplats. Vi samarbetar och stöttar varandra för att nå mål och att ständigt förbättras inom alla områden såsom säkerhet, kvalitet, leverans och total kostnad. Genom att involvera, engagera och utveckla dina medarbetare, skapar du effektiva team som självständigt bidrar till målen. Du kommer leda ett team/flöde med ca 25 personer och ingå i produktionsledninggruppen. I din roll rapporterar du till Produktionschef.
Ditt uppdrag
I din roll som flödesledare ansvarar du för att leda och organisera något av våra flöden inom produktionen. Våra flöden är bearbetning, värmebehandling och montering. Därtill har vi alla supporterande flöden som materialhantering, mätrum, underhåll osv.
Rollen innebär att strukturera och fördela arbetet inom ditt område, coacha och engagera dina medarbetare och tillsammans med teamet driva ständiga förbättringar.
Du är en nyckelperson inom produktionsledningen för borrmaskinsaffären och del av både den dagliga styrningen och det strategiska utvecklingsarbetet. Samarbete och helhetstänk mellan olika funktioner t ex R&D, Lab, Kvalitet och Produktion är också mycket viktigt för verksamheten.
Vi ser att det finns stora möjligheter att driva utveckling av vår verksamhet som Flödesledare, dvs för att lyckas i rollen behöver du ha ett stort intresse, driv och förmåga inom förändringsledning.
Placering och resor
Tjänsten är placerad i Örebro. Resor kan förekomma.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan innehållande CV och ett personligt brev.
Ansökningar hanteras löpande, men senast den 12 november vill vi ha din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef eller rekryterare:
Åsa Eliasson, Produktionchef Rock Drills Product Line, tel 073-337 80 26, asa.eliasson@epiroc.com
Maria Tedsjö, Recruitment Specialist, 072-5011809, maria.tedsjo@external.epiroc.com
Din profil
Vi söker dig som är en naturlig och trygg ledare med stor engagemang för säkerhet och kvalitet. Kommunikationsförmåga och genuint intresse i dina medarbetare med en stor empatisk förmåga är avgörande i denna roll. Det är även viktigt att du är kundorienterad och är öppen, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med olika människor och olika roller inom organisationen.
På Epiroc förväntar vi oss att våra ledare är inspiratörer och nytänkare. Vi värdesätter ledare som går före med gott exempel och har modet att utmana t ex etablerade arbetssätt.
Vi söker dig som har modet att tro på nya idéer och ser möjligheter.
Du har goda erfarenheter av liknande roll och är van att leda medarbetare inom en teknisk miljö. Goda kunskaper och erfarenhet inom systematiskt arbetsmiljöarbete och förbättringsarbete är centrala. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skift. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80266-43739279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Maria Tedsjo +46107551103 Jobbnummer
9573558