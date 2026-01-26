Flight Information Service Officer
Luftfartsverket / Flygledarjobb / Malmö Visa alla flygledarjobb i Malmö
2026-01-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luftfartsverket i Malmö
, Svedala
, Svalöv
, Ängelholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och starta upp en ny luftrumstjänst i Sverige? Vill du prata med flygplan och bidra till säkerheten i det svenska luftrummet? Då är jobbet som FISO något för dig.
Beskrivning av tjänsten
LFV driver ett spännande projekt (Sweden Flight Information Service) som har till syfte att frigöra flygledarkapacitet genom att tillföra en dedikerad flyginformationstjänst i det undre okontrollerade luftrummet. Vi söker nu 4 nya medarbetare som kan vara med att bygga upp och bemanna denna funktion.
Jobbet innebär i huvudsak att ge råd och information till piloter för en säker och effektiv flygtrafiktjänst I rollen som FISO pratar du på radio med piloter i din sektor och ger information om bl a restriktionsområden, omkringliggande trafik och väderförhållande. Du ansvarar också för alarmering om det skulle hända något oförutsett. I rollen ingår också att vara instruktör för elever och bidra till utbildning av nya kollegor.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• God datavana och kunskap i officepaketet
• Goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska (minst godkänd i engelska 5)
• Hög logisk kapacitet och god problemlösningsförmåga
• Snabb uppfattningsförmåga och sinne för detaljer
• Fullt frisk med normal hörsel och färgseende. (I samband med urval görs en medicinsk undersökning för medicinskt certifikat klass 2)
För denna tjänst krävs svensk medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Basic ATS/ATC/FIS-utbildning
• Tidigare erfarenhet av operativt arbete från flygverksamhet, ledningscentral eller annan verksamhet som vi bedömer likvärdigt
Kompetenser:
Du ingår i en arbetsgrupp med ny sammansättning varje dag där ni är beroende av varandra för att lösa uppgifterna. Du jobbar mycket tillsammans med andra vilket kräver ett välfungerande samarbete, ödmjukhet och flexibilitet. Det är därför viktigt med mycket god samarbetsförmåga. Du arbetar stundtals ensam vilket kräver en god beslutsförmåga och att du kan prioritera bland arbetsuppgifterna. Arbetstempot varierar vilket kräver att du kan växla upp i tempo då arbetsbelastningen är hög men också att du kan bibehålla fokus och motivation vid låg arbetsbelastning. Verksamheten är regelstyrd och kräver att du följer föreskrifter och bestämmelser och att du är analytisk, noggrann och lösningsorienterad.
Anställning
För tjänsten som FISO krävs en godkänd utbildning Basic ATS, Basic ATC eller Basic FIS som arbetsgivaren tillhandahåller. Om Basic ATS/ATC/FIS saknas inleds utbildningen till FISO med grundutbildning, Basic FIS, som startar v 37 samtidigt som en tidsbegränsad elevlevanställning påbörjas. Utbildningen pågår i 14 veckor som är förlagd till flygtrafikledningsskolan Entry Point North i Hyllie, Malmö. Läs mer om utbildningen via nedanstående länk.Entry Point North Basic FIS
Efter Basic FIS tar specialistutbildningen vid, varvad teoretisk och praktisk utbildning under ca 5 månader. Denna del av utbildningen genomförs på Flygledningscentralen ATCC Malmö på Sturup.
Finns en godkänd Basic ATS, Basic ATC eller Basic FIS utbildning sen tidigare så påbörjas en tidsbegränsad elevanställning för specialistutbildningen på ATCC Malmö, datum enligt överenskommelse. Efter godkänd utbildning blir du tillsvidareanställd på ATCC Malmö.
Övrig information
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet,
mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Det är krav på svenskt medborgarskap på denna tjänst och ett medicinsk certifikat klass 2. Du kommer att bli föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering. LFV tillämpar drogtest. Vänligen bifoga din gymnasieexamen till din ansökan.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet Läs mer om LFV här. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
Facklig kontaktperson ST
Leena Andersson leena.andersson@lfv.se 0733-120106 Jobbnummer
9705425