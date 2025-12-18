First Impression Coordinator till Grant Thornton
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
Är du en stjärna på service och trivs i en öppen och inkluderande miljö? Har du dessutom ett strukturerat arbetssätt och ett naturligt driv att agera innan någon behöver be om det? Då kan det vara dig vi söker! Grant Thornton letar nu efter en First Impression Coordinator som vill vara ansiktet utåt - och ett nav i det interna samarbetet.
Om rollen
Som First Impression Coordinator kommer du, tillsammans med dina kollegor, att driva den interna och externa servicen på kontoret. Rollen passar dig som växer med ansvar, gillar att ligga steget före och som trivs i en miljö där du både får och behöver ta egna initiativ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomna och registrera besökare med professionalitet och värme
Duka fram luncher/fika och förbereda kaffe/te/vatten
Ta emot leveranser, beställa bud och säkerställa smidiga flöden
Ansvara för att kontoret alltid är prydligt och representativt
Beställa catering till luncher, möten och event
Administrativa uppgifter kopplade till receptionen
I rollen ingår att ta egna initiativ - att se vad som behöver göras och agera därefter. Du blir en viktig del av att skapa struktur, ordning och en positiv upplevelse för både kollegor och besökare.
Tjänsten är på heltid med start 1 februari 2026 och är placerad på Kungsgatan 57 i Stockholm, där ca 500 personer arbetar. Du ingår i ett rullande schema och ansvarar för öppning eller stängning. Arbetstiderna ligger mellan 07:30-16:15 eller 08:15-17:00.
Vem söker vi?
Du som söker brinner för service och har erfarenhet från roller där bemötande, planering och problemlösning varit centralt - exempelvis från hotell eller reception.
Vi söker en person som:
har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att skapa ordning och bra rutiner
är självgående och trygg i att prioritera och agera även när uppdraget inte är uttalat
har en naturlig förmåga att ligga steget före och se vad som behöver göras innan någon annan gör det
bidrar till att skapa en professionell och välkomnande miljö
är flexibel och trivs med snabba växlingar och ad hoc-uppgifter
är van vid Officepaketet och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Om Grant Thornton
Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden - utifrån övertygelsen att hållbart bolagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår.
Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 73 000 medarbetare i 149 medlemsländer. Läs gärna mer om Grant Thornton på www.grantthornton.se
Nyfiken på att veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Grant Thornton med OnePartnerGroup Stockholm. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.Vi tar tyvärr inte emot ansökningarna via mail, utan du söker enkelt med ditt CV. Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester och därefter en intervju med oss om du matchar framtagen kravprofil. Nästa steg blir därefter intervju med Grant Thornton och referenstagning.
Vi vill även informera dig om att Grant Thornton gör bakgrundskontroller på slutkandidater i alla rekryteringsprocesser. En bakgrundskontroll innebär att man kontrollerar information som exempelvis personalia, ekonomi och juridisk information. Detta sker i slutet av rekryteringsprocessen innan anställningserbjudande ges. Grant Thornton använder en extern leverantör som heter SRI.Observera att återkoppling kan dröja något på grund av julhelgerna. Tack för din förståelse.
Grant Thornton
Christina Stenbeck christina.stenbeck@onepartnergroup.se
