Finansiell controller - Eskilstuna
2025-10-03
Fortifikationsverket söker en finansiell controller till huvudkontoret i Eskilstuna. Är du utbildad inom ekonomi, har goda kunskaper inom redovisning, rapportering och uppföljning? Vill du komma till en enhet som arbetar med styrning och analyser på en övergripande nivå? Välkommen att läsa mer och söka tjänsten!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsvärd och vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Våra fastigheter bidrar till att stärka Sveriges försvarsförmåga och trygga vår frihet, framtid och en säkrare värld.
Fortifikationsverkets finansavdelning består av två enheter; styrningsenheten och ekonomienheten, vilka har ansvar för myndighetens verksamhet och ekonomi samt investeringsplan.
Till styrningsenheten söker vi nu en finansiell controller. Styrningsenheten består av nio medarbetare och ansvarar för verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning, centrala ekonomi- och finansfrågor, kontakter med regeringskansliet och myndighetens compliencefunktion.
Din vardag som finansiell controller på Fortifikationsverket
Som finansiell controller har du en del av ansvaret för att planera och följa upp verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att delta i uppdrag av myndighetens strategi och verksamhetsplan samt att löpande följa upp dessa under året med slutlig återrapportering i myndighetens årsredovisning. Rollen syftar till att bidra till ett bra samarbete med statsmakten för att främja effektivitet i vår produktion. Svaren är inte alltid givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Som finansiell controller kommer du också vara delaktig i utveckling av verkets processer och enhetens arbetsuppgifter. En del i arbetet är även att stötta och utbilda chefer m.fl. inom myndigheten. Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning om minst 180 p inom ekonomi och redovisning, statsvetenskap eller har annan för tjänsten relevant universitets- eller högskoleutbildning. Du har minst fem års erfarenhet av att arbeta som controller. För tjänsten krävs det mycket goda kunskaper i hur man arbetar med att styra och följa upp verksamheten samt god analytisk förmåga. Vidare är det viktigt med mycket goda kunskaper inom ekonomi, redovisning, årsredovisning och rapporter. Du behöver ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vidare har du god datavana och mycket goda kunskaper i framförallt MS excel samt god administrativ förmåga. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetsrelaterade eller försvarsmaktsrelaterade frågor. Även erfarenhet av arbete med utveckling och förbättring av processer i styrningsfrågor är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verksamhetsstyrning, att driva och arbeta i projekt och utvecklingsarbete.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. För den här rollen krävs det att du är samarbetsorienterad och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du sätter upp höga mål för dig själv och arbetar ambitiöst för att nå målen och få ett gott resultat. Vidare är du analytisk, hittar lösningar på problem, men utan att missa de långsiktiga strategierna.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Huvudkontoret i Eskilstuna ligger med bara ett par minuters promenad från tågstationen.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna.En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 26 oktober. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Tänk på att de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi vill ha din ansökan på svenska.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta Göran Strömberg 010-44 45 282 eller rekryteringsspecialist Sonja Sand 010-44 44 983. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
