Financial Controller till PostNord TPL
2026-04-13
Bli en del av vårt teamI rollen som Financial Controller är du del av TPLs centrala finansteam som stöttar verksamheten att nå uppsatta mål genom effektiva finansprocesser. Du rapporterar till TPLs Redovisningschef och är en aktiv del i teamet som stöttar verksamheten i våra Regioner. I det dagliga arbetet har du en tät dialog med logistikenheterna i den operativa verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Utföra operativt finansarbete inom kärnprocesser såsom kundfakturering ("order to cash"), leverantörsfakturor ("purchase to pay") och bokslut ("record to report").
Vid behov stödja verksamheten med månadsrapportering, statistik och analys av finansiella data inom ansvarsområdet samt stöd i budget och prognosarbete.
Aktivt bidra till löpande effektivisering och utveckling av interna arbetssätt, processer och rutiner i syfte att optimera hela företaget.
Säkerställa att PostNords övergripande policys och finansiella rutiner efterföljs.
Vi söker dig med
1-3 års arbetslivserfarenhet som ekonomiadminstratör eller controller inom logistik.
God förmåga att kommunicera skriftigt och muntligt på engelska och svenska.
Systemkännedom av SAP eller annat ERP, Microsoft Excel och Office paketet.
Akademisk examen från högskola eller universitet inom Ekonomi är meriterande.
Systemkunskap från Business Intelligence-verktyg såsom Qlikview, Microsoft PowerBI eller SAP Analytics Cloud är meriterande.
Som person är du noggrann, analytisk och har lätt för att sätta dig in i och lära dig nya system. Ditt arbetssätt är inkluderande, strukturerat och ansvarstagande. Du behöver vara stresstålig och kunna hantera hög arbetsbelastning samt prioritera arbetsuppgifter självständigt. Du drivs av att leverera resultat och att utmanas i ditt arbete. För rollen är det av yttersta vikt att du är duktig på att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer på olika nivåer i en organsiation.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
PlaceringsortPlaceringsort är vid en av våra verksamheter i Ljungby eller Jönköping. Du förväntas vid behov besöka de Regioner som du stöttar.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökSista ansökningsdag är 2026-04-27. Urval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga om tjänsten är du välkommen att kontakta Liselott Ivarsson per mail: liselott.ivarsson@tpl.postnord.com
Observera dock att ansökningar ej mottages via mail.
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
