Financial Controller till Nordic Waterproofing AB
Till vårt Shared Service Center söker vi nu en Financial Controller med fokus på bokslut och rapportering för våra nordiska bolag. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team och rapporterar till Accounting Manager. I teamet finns i dag en erfaren redovisningsekonom med ansvar för de nordiska boksluten och vi stärker nu upp med ytterligare en person för att möjliggöra fortsatt utveckling av arbetssätt och kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
I rollen som Financial Controller arbetar du med månads-, kvartals- och årsbokslut för flera av Nordic Waterproofings nordiska bolag. Rollen kombinerar ett redovisningsansvar med uppföljning, analys och rapportering i en internationell koncernmiljö.
Du har ett nära samarbete med kollegor inom Shared Service Center, lokala verksamheter i Norden samt koncernens huvudkontor, dit du rapporterar bokslut för konsolidering. Rollen är både operativ och utvecklingsinriktad, med eget ansvar och möjlighet att påverka struktur, processer och arbetssätt.
Ansvarsområden
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut för ett antal nordiska bolag
• Rapportering av bokslut till koncernens huvudkontor samt dialog kring uppföljning
• Avstämningar, analys av resultat och balansposter samt kvalitetssäkring av finansiell data
• Samarbete med lokala verksamheter kring redovisningsfrågor och bokslutsprocesser
• Medverkan i utveckling och effektivisering av rutiner och processer inom redovisning och rapportering
• Stöd till övriga delar av ekonomifunktionen vid behov
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en god grund inom redovisning och som trivs i en roll med ansvar, struktur och tydliga deadlines. Du är trygg i bokslutsarbete och van att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete i team.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och bokslut
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
• Erfarenhet från redovisningsbyrå, Shared Service Center eller koncernmiljö är meriterande
• Vana från olika ERP system och goda kunskaper i Excel
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du:
• Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten
• Självgående och trygg i ditt redovisningskunnande
• Prestigelös och samarbetsorienterad
• Analytisk med förmåga att se helhet och samband
• Intresserad av att utveckla processer och arbetssätt
Vad erbjuder vi
På Nordic Waterproofing blir du en del av ett stabilt och välmående bolag med starka värderingar och korta beslutsvägar. Du erbjuds en ansvarsfull roll i ett professionellt Shared Service Center, där du får möjlighet att fördjupa dig i redovisning på nordisk nivå och utvecklas vidare i en internationell koncern.Om företaget
Nordic Waterproofing är en ledande aktör inom tätskikts- och bygglösningar i Norden. Företaget ägs sedan 2023 av det internationella industribolaget Kingspan Group och kombinerar stark lokal förankring med stabilitet, tillväxt och ett långsiktigt perspektiv.Så ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
Båthusgatan 9 Skåne län
252 67 HELSINGBORG Arbetsplats
Nordic Waterproofing AB Kontakt
Tomas Vinnersten tomas.vinnersten@sjr.se 040-665 51 05
9839085