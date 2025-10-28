Financial Controller Till Globalt Bolag Inom Fmcg!
2025-10-28
Vi söker en driven Financial Controller för att etablera och stärka finansfunktionen i Norden hos den globala ledaren inom glass! Detta är en unik möjlighet för dig att få spela en nyckelroll i skapandet av ett nytt bolag, och att bidra till snabb tillväxt inom en bransch som skapar glädje.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är världens största glassbolag och påbörjar nu en unik och spännande resa. De etablerar ett helt oberoende, nytt globalt bolag med fokus på glass, som kommer att vara helt fristående senare i höst 2025.
Du får en unik chans att bli en del av denna storslagna organisations-splitt och transformation, där organisationen fokuserar på en enda kategori som konsekvent växer i högt tempo. Vår kund söker dig med en "Can Do"-mentalitet som vill vara en del av ett dynamiskt och spännande startskede!
Kundens finansorganisation befinner sig i en spännande förändringsresa där fokus gradvis skiftar från att vara funktionsledd till att bli mer affärsnära. Det innebär att du blir en del av ett team som aktivt arbetar för att utveckla finansfunktionen mot ett ökat värdeskapande och ett närmare samarbete med verksamheten. Samtidigt verkar du inom ramen för en etablerad internationell koncern, där befintliga processer och strukturer utgör grunden för arbetet. Rollen som Financial Controller är central i etableringen av det nya bolaget. Du kommer att spela en nyckelroll i transformation, processdesign och för att säkerställa hög finansiell integritet. Du rapporterar till Nordic Controller Lead.
Tillsammans med Controlling-teamet kommer du ha en viktig roll och bygga upp samt förbättra den finansiella rapporteringen och controllingsaktiviteterna i Norden. Huvudfokus är att säkerställa korrektheten i finansiella rapporter (balansräkning, rörelsekapital och kassaflöde) för de nordiska legala enheterna för både koncern- och lagstadgad redovisning. Tillsammans med kollegor säkerställer ni hög integritet och efterlevnad av kontrollmiljön. Detta innefattar även att koordinera alla revisioner i Norden, kontinuerligt optimera finansiella processer och fungera som affärsstöd för finansiell expertis och riskhantering.
Konsultuppdraget sträcker sig över 6 månader. Arbetet sker på kontoret i Solna, men vår kund tillämpar en flexibel 50/50 remote-lösning. Dessutom erbjuds flexibel arbetstid, vilket är en attraktiv förmån hos bolaget.
För att lyckas i rollen tror vi att du tar ansvar och ägandeskap för dina resultat. Du sätter höga krav på dig själv och har förmågan att bygga din egen uthållighet i arbetet. Vidare ser vi att du har ett starkt affärsfokus; du agerar som en sann affärspartner och har den nödvändiga förmågan att hålla både dig själv och andra ansvariga. Du kommer trivas i den här rollen om du är analytisk, självgående och har en positiv inställning. Det är ett plus om du gillar att jobba i högt tempo och internationell miljö!
Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa korrektheten i finansiella rapporter (balansräkning, rörelsekapital och kassaflöde) för nordiska legala enheter, både för koncern- och lagstadgad redovisning
• Upprätthålla hög finansiell integritet, efterlevnad av kontrollmiljön och koordinera alla revisionsaktiviteter
• Kontinuerligt optimera finansiella processer och fungera som affärsstöd genom att hantera finansiella risker
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad kandidatexamen inom ekonomi, finans eller redovisning
• Minst tre års erfarenhet av redovisning på ett större bolag
• Trivs att arbeta i förändringsarbete och har ett starkt fokus på att driva förbättringar och effektiviseringar
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten och ordningsam
• Lösningsorienterad och flexibel
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
