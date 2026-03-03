Financial controller sökes till kund i Borås!
OM ROLLEN // MAKE IMPACT WHERE IT MATTERS
Som Financial Controller hos vår kund i Borås får du en central roll i ett internationellt och snabbväxande bolag med stark entreprenörsanda.
Du arbetar med hela kedjan inom finansiell styrning - från budget, prognos och kassaflödesplanering till månadsbokslut, kvartalsrapportering och årsredovisning. Rollen innebär nära samarbete med både Finance-teamet och redovisningsfunktionen, där du blir en viktig del i att kvalitetssäkra data, driva analyser och bidra till effektiva och skalbara processer.
Du hanterar både intern och extern rapportering, stöttar verksamheten i finansiella frågor och fångar upp nya behov i takt med att bolaget fortsätter att växa. Rollen passar dig som trivs med ansvar, variation och ett högt tempo - och som vill vara med och påverka.
Arbetet bedrivs i en hybridlösning med tre dagar på kontoret och två dagar hemifrån. Arbetstiden är 40h/vecka. Detta är ett konsultuppdrag via Wise Finance, där du blir anställd av oss. Uppdraget är initialt 9 månader med möjlighet till förlängning med start 1 april 2026.
DIN PROFIL // YOU BRING THE EDGE
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
Ca 2 års erfarenhet av financial controlling.
Arbetat med bokslut, budget och prognos
Vana från internationell miljö
Starka Excel-kunskaper
Flytande svenska och engelska
Vi kommer enbart att gå vidare med kandidater som har relevant erfarenhet enligt ovan.
Meriterande
Kvartalsrapportering, årsredovisning eller IFRS
Erfarenhet från börsnoterat bolag
Erfarenhet av Aaro, Power BI eller liknande.Publiceringsdatum2026-03-03Dina personliga egenskaper
Noggrann, analytisk och självständig
Ifrågasättande mindset och god rimlighetsbedömning
Prestigelös lagspelare som hjälper till där det behövs
Trivs i en entreprenöriell, snabbföränderlig miljö
OM ORGANISATIONEN // CULTURE WITH REAL CHARACTER
Bolaget är internationellt, börsnoterat och i stark tillväxt. Med 40+ marknader och i stark expansionsfas råder ett tempo som passar dig som vill vara med på en resa och gillar utveckling. Samarbetet är tätt, kulturen är öppen och det finns en stark vilja att utvecklas tillsammans. Här kombineras struktur och goda processer med entreprenörsanda, högt engagemang och arbetsglädje. Detta är en arbetsplats där man tar ansvar, litar på varandra och där det är lika viktigt att leverera kvalitet som att ha kul på jobbet.
OM WISE FINANCE
Wise Finance är specialister på rekrytering, konsulter och rådgivning inom ekonomi. Vi vet vad som krävs för att ekonomiavdelningar ska leverera, inte bara idag, utan även imorgon. Med hög affärsförståelse och fingertoppskänsla för förändring fyller vi luckan mellan nuläge och framtida krav. Oavsett om du behöver förstärka inför rapportering eller rekrytera nästa CFO, står vi redo med lösningar som håller hela vägen.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN // TALENT SPEAKS LOUDER
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef (Mikaela Ahvenainen & mikaela.ahvenainen@wise.se
) eller Talent Acquisition Specialist (Moa Werderitsch & moa.werderitsch@wise.se
