Vi söker en erfaren Financial Controller med intresse för kvalificerad redovisning till vårt team inom Redovisning och Rapportering.
Du som specialist kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa vår finansiella rapportering, internkontroll och efterlevnad av regelverk. Din bakgrund från revisionsbyrå eller en liknande stark finansiell miljö är avgörande för att lyckas i denna nulägesorienterade och resultatinriktade roll.
Tycker du om redovisning och vill arbeta i ett internationellt bolag, kan det här vara rätt tjänst för dig. Vi utökar nu vår kapacitet och söker en medarbetare i en ledande roll med fokus på redovisning, internkontroll och revision.
Vem är du?
Du har förutsättningar att arbeta övergripande likväl som detaljinriktat och det du presenterar kan du kommunicera obehindrat såväl på svenska som på engelska.
För att lyckas i rollen krävs att du har förmåga att vägleda och leda andra i efterlevnaden av finansiella ramverk och kan arbeta strukturerat med god planeringsförmåga då rollen omfattas av många interna och externa leveranser. Du är en duktig analytiker som kan tolka, förstå och lösa komplexa frågeställningar, samt förmedla slutsatserna av dem till andra. Goda kunskaper i IFRS och svensk redovisningslagstiftning. Rollen kräver att du är en god kommunikatör och att du trivs i en miljö där förändring är en del av vardagen. Har du erfarenhet från revisionsbyrå, är det meriterande.
Arbetsuppgifter
I tjänsten arbetar du med att proaktivt och självständigt utveckla ditt ansvarsområde för att matcha verksamhetens affärsmål. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med finansiell rapportering av prognos och utfall, där du har en central roll. Tjänsten omfattas av att säkerställa att efterlevnad av regelverk sker.
Arbetet kräver nära samarbete med både Business- och Projekt Controllers i organisationen, där uppdraget är att stötta och utmana verksamheten att möta lönsamhets- och andra krav genom relevanta analyser och genomförda riskbedömningar. I arbetet ingår också att utveckla ekonomiska modeller, rutiner och processer.
Din Bakgrund
Vi söker dig med ekonomexamen på akademisk nivå. Du har goda kunskaper inom redovisning och revision i seniora roller, meriterande med byråerfarenhet. Den vi söker är en van användare av affärs- och ekonomisystem och har goda kunskaper i M365, samt meriterande om du tidigare arbetat i SAP.
Vad du blir en del av?
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har över 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2025-12-19Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Cathrine Kristoffersson 072-7453676 alternativt ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg 070-1699176.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
