Financial Controller
Vi söker nu en Financial Controller till ett uppdrag hos en av våra spännande kunder. Det här uppdraget passar dig som trivs i en bred och affärsnära roll, där du får kombinera analys och struktur med samarbete och dialog i en koncernmiljö.
Om rollen
Som Financial Controller blir du en viktig del av kundens Finance-funktion och arbetar nära både ledning och andra nyckelpersoner i organisationen. Rollen är bred och kombinerar operativt arbete inom ekonomistyrning, rapportering och analys med möjlighet att vara med och arbeta strategiskt med utveckling av processer och arbetssätt.
Du rapporterar till Group Finance Manager och arbetar tillsammans med ett engagerat team av controllers där samarbete och kunskapsutbyte står i fokus.
Uppdraget avser initialt att täcka en föräldraledighet, med möjlighet till övergång och övertagande hos kund efter uppdragets slut.
I uppdraget kommer du bland annat att:
Arbeta operativt med budgetering och prognosticering i koncernen
Stötta budgetansvariga och chefer med uppföljning, analys och beslutstöd
Bidra till den finansiella internrapporteringen till ledning och styrelse
Vara delaktig i utveckling och förbättring av ekonomistyrningsprocesser
Medverka i kvartalsrapportering och årsredovisning
Arbeta med extern rapportering och regelefterlevnad enligt IFRS
Följa upp kassaflöde, likviditet och valutaflöden, samt ha löpande kontakt med banker och finansiella institut
Stötta IR-funktionen med analyser och ad hoc-underlag
Samverka nära med andra avdelningar för att säkerställa korrekt finansiell information
Medverka vid revision tillsammans med Group Accounting Manager
Vara superuser i relevanta finansiella system och rapportverktyg (exempelvis Aaro, Power BI m.fl.)
Vi söker dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi och erfarenhet av att arbeta som Financial Controller, gärna i en koncernmiljö. Du har goda kunskaper inom redovisning, finansiell rapportering och IFRS samt en stark analytisk förmåga. Som person är du strukturerad och noggrann med en god helhetssyn och trivs i en roll med många kontaktytor och ett nära samarbete med verksamheten. Du är kommunikativ, lyhörd och trygg i dialogen med både kollegor och ledning. Vidare har du god systemvana och arbetar obehindrat i Excel.
Du erbjuds
Uppdraget erbjuder ett kvalificerat och utvecklande arbete hos en väletablerad kund, där du får möjlighet att arbeta nära affären i en dynamisk och professionell Finance-miljö. Du kliver in i en komplex men stöttande organisation som värdesätter initiativ, engagemang och förbättringsarbete. Här får du ett tydligt mandat att påverka, bidra till utveckling och göra verklig skillnad. Samtidigt blir du en del av ett kompetent, engagerat och prestigelöst team där samarbete, kunskapsutbyte och arbetsglädje står i fokus!
