Förskollärare/Lärare i Fritidshem Odensalaskolan Anpassa Grundskola
Östersunds Kommun / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-06-08
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Odensalaskolan Anpassad grundskola, som också innefattar fritidshem och tillsyn över 12 år (klubb), är en 1-9 skola med ca 110 elever.
Här har du chansen att göra verklig skillnad för elever med intellektuell funktionsnedsättning – varje dag. På Odensalaskolan Anpassa Grundskola jobbar vi långsiktigt med trygghet, utveckling och lärande i en miljö där alla ska känna att de kan lyckas. Nu söker vi en engagerad förskollärare eller lärare i fritidshem som vill vara med och skapa en riktigt bra skoldag för våra elever.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
I den här rollen är du en viktig del av ett tryggt och kreativt arbetslag runt eleverna. Du arbetar nära kollegor, elevassistenter och vårdnadshavare för att forma en skol- och fritidsverksamhet där struktur, glädje och tydlighet går hand i hand. Du är med både under skoldagen och på fritids och bidrar till helheten kring varje elev.
Planera, genomföra och utvärdera undervisning och fritidsverksamhet utifrån elevernas behov
Använda TAKK och andra visuella stöd för kommunikation och delaktighet
Skapa tydliga, förutsägbara och trygga lärmiljöer, både inne och ute
Samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare kring elevernas utveckling
Bidra aktivt i värdegrundsarbete, inkludering och språkutvecklande arbetssätt
Varför du vill jobba hos oss
Här blir du en del av en offentlig verksamhet som tar sitt uppdrag på stort allvar – men som också tycker att skratt och prestigelöshet är helt nödvändigt i vardagen. Vi tror på ett positivt synsätt på barn och elever, och vi stöttar varandra för att hitta lösningar, inte problem. Du får kollegor som gärna delar idéer, material och erfarenheter, och som tycker att kollegialt lärande är vardag, inte ett projekt.
Kommunal anställning med fördelar kopplade till offentlig sektor
Friskvårdssatsningar och en kultur som uppmuntrar balans mellan arbete och privatliv
Inkluderande arbetsklimat med öppen dialog, reflektion och gemensamt lärande
Naturnära och stimulerande miljöer som ger extra energi till både dig och eleverna
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i ett sammanhang där du får tänka nytt, prova dig fram och vara kreativ och flexibel – men alltid med struktur och tydlighet som grund. Du har ett respektfullt, nyfiket och lösningsinriktat förhållningssätt till både elever och kollegor. Du är trygg i dig själv, vågar ta initiativ och ser samarbete som din superkraft.
Legitimerad förskollärare eller legitimerad lärare i fritidshem
Erfarenhet av och kunskap i TAKK i undervisning och omsorg
God svenska i tal och skrift för att kunna dokumentera och samarbeta på ett tydligt sätt
God samarbetsförmåga och vilja att arbeta nära kollegor och vårdnadshavare
Förmåga att skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet i vardagen
Så här är det att arbeta hos oss
Hos oss får du vara del av ett team där det är helt okej att ställa frågor, testa idéer och säga "det där blev inte perfekt, hur gör vi bättre?". Vi jobbar i ett stödjande klimat med öppna dörrar, nära ledarskap och en tro på att alla har något viktigt att bidra med. Här värderas inkludering, mångfald och respekt högt, både för elever och medarbetare.
Samarbete i tvärprofessionella team med lärare, pedagoger, elevassistenter
Arbete i miljöer som uppmuntrar nyfikenhet, kreativitet och lekfullt lärande
Kultur där reflektion, idéutbyte och kollegialt lärande är en naturlig del av veckan
Viss möjlighet till flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens behov
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Lillsjövägen 10 (visa karta
)
831 62 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Marjut Svanström marjut.svanstrom@ostersund.se Jobbnummer
9953768