Financial controller
2026-01-15
Är du en siffermänniska som vill göra skillnad på riktigt? Har du stenkoll på redovisning och vill jobba i en bransch som bokstavligen driver den gröna omställningen framåt? Vi på Randstad Finance söker nu en financial controller till ett av Sveriges mest spännande bolag inom E-Mobility i Solna. Här handlar det om framtidens mobilitet - allt från utbyggnad av laddinfrastruktur till smarta energilösningar för elfordon. Det är en bransch i extrem tillväxt där din finansiella expertis blir avgörande för att skapa ordning och möjliggöra expansion. I den här rollen blir du navet mellan ekonomi och verksamhet. Under det kommande året ligger fokus på att säkra kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Vi letar efter dig som trivs med att gräva i siffrorna, förstå sambanden i bokslutet och se till att ledningen har rätt beslutsunderlag.
Dina uppgifter:
Fokus under denna period främst på att hantera och säkerställa hög kvalitet i rapporteringen och det är därför mycket viktigt att du har en gedigen och djup förståelse för redovisning. Du ansvarar för alla frågor inom controlling för avdelningarna inom E-Mobility (elektrifierade transportlösningar) inom den svenska sälj- och driftsorganisationen, vilket inkluderar (men inte begränsas till):
Affärsplanering och målsättningsprocesser.
Prognosarbete.
Uppföljning och monitorering av KPI:er.
Månadsbokslut.
Ledningsrapportering.
Underhåll och utveckling av nödvändiga finansiella modeller.
I rollen som rådgivare till Business Unit Controller stöttar och utmanar du ramverket för styrning (governance) samt driver specifika förbättringsinitiativ eller ad hoc-analyser.
Du rapporterar till Director of Business Control E-Mobility, som även är ytterst ansvarig för allt controlling-stöd inom affärsenheten.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Randstad Finance i Stockholm.
Start: Början av februari 2026.
Längd: Ca 1 år, med möjligheter till ytterligare förlängning.
Placering: Solna (med flexibilitet för hybridarbete).
Vem är du?
Vi tror att du är en person som älskar när det finns en röd tråd mellan redovisning och analys. Du är inte rädd för att ta egna initiativ och du förklarar komplexa finansiella samband så att alla förstår.
Din bakgrund: Du har en stabil grund inom ekonomi och mycket goda kunskaper i redovisning. Det är här din trygghet ligger.
Din inställning: Du är lösningsorienterad och kommunikativ. Du ser vad som behöver göras och ser till att det händer.
Plus i kanten: Har du jobbat inom energi eller direkt med elbilslösningar tidigare? Då kommer vi bli extra glada!Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
