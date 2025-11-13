Financial Controller

Incluso AB / Controllerjobb / Lund
2025-11-13


Vi söker en Controller med erfarenhet av Raindance till en verksamhet i Lund. Start är i december, 6 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med. Rollen innebär att stödja ledningen med ekonomisk uppföljning, analys, budgetarbete och prognoser. Företaget befinner sig dessutom i ett förändringsarbete där de går över från att arbeta i Excel till att huvudsakligen använda Raindance och Qlik Sense för budget, prognos och uppföljning.
Kvalifikationer:
Civilekonomexamen eller motsvarande utbildningsbakgrund inom ekonomi.
Minst 6 års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete, gärna inom kommunal sektor samt inom arbetsmarknads- och socialtjänstområdet.
God förståelse för ekonomistyrning, budgetprocesser, uppföljning och analysarbete.
Erfarenhet av att arbeta i förändrings- eller utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet är meriterande.
Controller för verksamhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Mycket god vana av ekonomisystem, särskilt Raindance (gärna version 2025VSP4).
Gärna erfarenhet av arbete i Qlik Sense och avancerad Excel-hantering.
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya system och bidra till effektivisering av ekonomiprocesser.

Meriterande krav:
Erfarenhet av att arbeta i förändrings- eller utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet ar meriterande.


För den här rollen krävs det flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Lund. Start är i december, 6 månaders tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande. Ansvarig rekryterare på Incluso är Emma Hörnsten.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Incluso AB (org.nr 559002-3213)

Arbetsplats
Incluso

Kontakt
Emma Hörnsten
emma@incluso.se
+46 72 453 55 14

Jobbnummer
9602669

