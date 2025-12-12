Financial and Payroll Controller I EY Finance Operations | Gothenburg
Ernst & Young AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ernst & Young AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom finansiell förvaltning och löneprocesser? Vi söker en engagerad person till EYs finansteam i rollen som Financial & Payroll Controller i Stockholm eller Göteborg.
Möjligheten
Som Financial & Payroll Controller får du en central roll i vårt Finance-team, där du kommer att bidra till att forma och utveckla våra finansiella processer. Du kommer att arbeta i en dynamisk och stödjande miljö där du får möjlighet att utveckla dina färdigheter och ta ansvar för viktiga finansiella och lönerelaterade uppgifter. Du får chansen att påverka och bidra till EYs framgång genom att säkerställa att vi har robusta finansiella kontroller och att våra löneprocesser är i linje med gällande lagar och regler. Du kommer att samarbeta med olika avdelningar och ha en direkt påverkan på våra affärsbeslut, vilket gör detta till en spännande möjlighet för dig som vill växa.
Ansvarsområden
Som Financial & Payroll Controller kommer du att ha ett övergripande ansvar för både finansiell förvaltning och lönehantering. Detta innebär att du kommer att övervaka förberedelsen och presentationen av finansiella rapporter, säkerställa att interna kontroller är på plats och att vi följer våra finansiella riktlinjer. Du hanterar månatliga och årliga stängningsprocesser, analyserar finansiell prestation och ger affärsinsikter till ledningen.
Inom lönehantering ansvarar du för att säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och regler, samt för redovisning och spårning av lönerelaterade kostnader och intäkter. Du kommer att leda arbetet kring sociala avgifter, skatter, pensioner och förmåner, samt hantera viss administration relaterad till anställdas mobilitet, både för de som arbetar utomlands och för utländska anställda i Sverige. Du upprätthåller också stark kommunikation med interna och externa intressenter angående lönerelaterade bokningar och kontroller.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Du som person har starka analytiska och problemlösande färdigheter, kommunikationsförmågor för att uppnå resultat och trivs med att arbeta både självständigt och i team i en dynamisk arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Några års erfarenhet av finansiell förvaltning och lönehantering
Mastersexamina i redovisning, företagsekonomi eller relaterat område
God kunskap om redovisningsprinciper, finansiell rapportering och regulatoriska krav
Erfarenhet av ERP-system och finansiell programvara (t.ex. SAP) samt lönesystem (t.ex. Visma HRPlus8)
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i medelstort till större företag som vårt
Tidigare erfarenhet av att arbeta med internationella lönefrågor och anställda som arbetar utomlands
Som person är du
Analytisk med en vilja att lösa komplexa problem
Duktig på att kommunicera med olika typer av individer, både internt och externt
Du har hög integritet och är självmotiverad samt proaktiv i att driva förbättringar
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan senast den 6 januari 2026. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Henrik Hammar på henrik.hammar@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar Simon Aspler på simon.aspler@se.ey.com
.
Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Parkgatan 49 (visa karta
)
411 38 GÖTEBORG Jobbnummer
9642993