Finance officer
2025-12-16
Finance officer till Raoul Wallenberg Institutet (RWI) i Lund
Är du en strukturerad ekonom som söker en bred roll i en internationell miljö? RWI söker nu förstärkning till ekonomiavdelningen i Lund.
Som Finance officer kommer du att ha ett särskilt fokus på att stötta kollegor som arbetar med Ukrainaprogrammen. Du rapporterar till CFO och ingår i ett team där samarbete, hjälpsamhet och flexibilitet är ledorden, och även om varje teammedlem har specifika arbetsuppgifter är detta förhållningssätt avgörande.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 11/1. Vi gör löpande urval och uppehåll mht under jul- och nyårshelgerna. I denna rekrytering samarbetar RWI med Randstad. Har du frågor om rekryteringen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nadia Milotti på nadia.milotti@randstad.se
eller slå en signal på 0768554059.
Du blir anställd av RWI, anställningen är en visstid på ett år med möjlighet till förlängning.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden som Finance officer innebär att du ansvarar för:
Stötta relevant personal och samarbetspartners med programbudgetering, uppföljning och ekonomisk rapportering
Bistå vid inköp och upphandling av varor och tjänster vid behov
Registrera utgifter i RWI och relevanta ekonomisystem
Arkivera och underhålla underlag för utgifter, hantera fakturor och utlägg samt följa upp betalningar kopplade till kontorskostnader och programaktiviteter
Bistå vid interna och externa revisioner
Bistå med ekonomiska underlag och analyser till stöd för strategiska beslut och regelefterlevnad.
Som en del av RWIs ekonomiavdelningen förväntas du att prestigelöst täcka upp för kollegor när det kan behövas, att bidra till en lärande organisation.Kvalifikationer
För att bli aktuell för rollen kräver vi att du har:
Examen inom ekonomi eller redovisning (lägst yrkeshögskoleutbildning).
Erfarenhet av relevant ekonomi- och administrativt arbete.
God vana av att arbeta i ekonomisystem.
Flytande engelska i både tal och skrift.
God kunskap och förståelse för budgethantering och styrningsprinciper.
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete inom internationella organisationer och/eller utvecklingssamarbete.
Förmåga att kommunicera på Ukrainska eller ryska.
Systemerfarenhet av Macanomy och/eller Microsoft Office.
Erfarenhet av att använda AI-verktyg
Vem är du som person?
Som person har du ett flexibelt, proaktivt och lösningsorienterat förhållningssätt med en vilja att ständigt förbättra arbetsprestationen.
Vi söker dig som är ansvarstagande, detaljorienterad och prestigelös. Du har förmågan att prioritera under arbetstoppar, leverera på deadlines och du bidrar till en lärande organisation genom att dela med dig av din kunskap.Om företaget
Stiftelsen R Wallenberg Inst för Mänskliga Rättigheter
Our dynamic headquarters has around 35 staff members working with human rights research, policy, education and direct engagement. The office provides researchers, staff and students with a conducive study and work environment. We regularly hold lectures, high-level roundtables and other events and organise much of our work that we do on a national level from Lund. Read more about our work in Sweden. Ersättning
